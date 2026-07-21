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Med zlatimi košarkarji tudi sin znanega slovenskega novinarja: »Vstanem in mislim, da sanjam« (FOTO)

Lovro Bolhar je s slovensko reprezentanco do 20 let osvojil naslov evropskega prvaka, njegov oče Gašper pa po nepozabnem večeru še vedno težko verjame, da so sanje postale resničnost.
Gašper Bolhar. FOTO: Facebook/Gašper Bolhar
Gašper Bolhar. FOTO: Facebook/Gašper Bolhar
P. K.
 21. 7. 2026 | 11:25
2:27
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Slovenija ima novo košarkarsko pravljico. Reprezentanca do 20 let je v Ljubljani osvojila naslov evropskega prvaka. V velikem finalu je pred približno 8000 gledalci premagala Srbijo s prepričljivih 84:65. Slovenski košarkarji so prvo četrtino dobili s 15:13, ob polčasu pa so vodili že s 40:32. V tretjem delu tekme so prednost povečali na 63:46 in tekmecem jasno pokazali, da zlata ne bodo izpustili iz rok. Ob zadnjem zvoku sirene je sledil izbruh nepopisnega veselja. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajših, je to že tretja zaporedna medalja z velikega tekmovanja. Na evropskem prvenstvu leta 2024 so osvojili bron. Bronasti so bili tudi na svetovnem prvenstvu leta 2025. Med zlatimi dečki je tudi Lovro Bolhar, sin znanega slovenskega športnega novinarja Gašperja Bolharja.

Oče po neprespani noči še vedno ni mogel verjeti

Ponosni oče je po tekmi objavil ganljivo družinsko fotografijo, na kateri je Lovro v objemu očeta Gašperja in mame Polone. Ob prizoru, ki ga bodo Bolharjevi zagotovo pomnili vse življenje, je zapisal, da je spal le štiri ure. Ko se je zbudil, se je vprašal, ali vse skupaj le sanja. »Vstanem in mislim, da sanjam,« je opisal občutke po nepozabnem večeru. Dodal je, da ima polno glavo neverjetnih trenutkov in več sto fotografij. Še vedno ni mogel verjeti, kaj je uspelo njegovemu sinu in njegovim reprezentančnim soigralcem. »Najin Lovro in soigralci, reprezentanti do 20 let, postali ste evropski prvaki,« je ponosno sporočil. Njihov uspeh je označil za izjemen dosežek v enem najbolj razširjenih in konkurenčnih športov na svetu. »Ponos do neba, sreča brez meja,« je strnil občutke, ki jih je bilo težko preliti v besede. Kot je priznal, bo ta Eurobasket do 20 let še dolgo podoživljal in predeloval.

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