Pisali smo, da so v Darsu nasedli spletnim goljufom in kljub opozorilom njihove pristojne službe na navidezni bančni račun v tujini nakazali okoli 1,8 milijona evrov. Škandal je odnesel Moniko Pekošak, zdaj že nekdanjo direktorico področja financ in računovodstva na Darsu. Kot lahko razberemo na spletnih omrežjih, pa je Pekošak javnosti nekoliko manj znana po svoji drugi poklicni poti. Pred vstopom v politiko in prevzemom enega pomembnejših finančnih položajev v državnem avtocestnem podjetju se je namreč ukvarjala z jogo, meditacijo in različnimi alternativnimi duhovnimi praksami. Predstavljali so jo kot mednarodno certificirano učiteljico joge, bioterapevtko karmične diagnostike in reikistko.

Na Facebookovi strani Wellness vikend so jo leta 2017 predstavili kot učiteljico tradicionalne hatha joge, ki združuje telesne položaje oziroma asane, dihalne vaje in meditacijo. Kot so zapisali v predstavitvi, je hatha joga kombinacija telesnih in dihalnih vaj ter meditacije, ki prinaša globoko sprostitev uma in telesa. Ob tem so navedli, da je učiteljica joge, bioterapevtka po metodi karmične diagnostike in reikistka, ki se rada druži z ljudmi. Pri učenju naj bi uporabljala znanja, pridobljena na svoji osebni poti k sreči in osebni preobrazbi. Poučevanje joge je povezovala z ajurvedo, reikijem, EFT-jem, biorgonomijo in karmično diagnostiko.

Od jogijske blazine do finančnega vrha Darsa

Pekošakova je bila leta 2022 izvoljena za poslanko Gibanja Svoboda. Pred tem je gradila kariero v gospodarstvu, po odhodu iz državnega zbora aprila 2024 pa se je zaposlila na Darsu kot svetovalka uprave. Septembra istega leta je prevzela vodenje področja financ in računovodstva. To je položaj, ki zahteva veliko več kot poznavanje računovodskih postopkov. Gre za področje, na katerem se upravlja finančne tokove enega največjih državnih podjetij, nadzira plačila, skrbi za finančno disciplino in zagotavlja, da se z javnim denarjem ravna skrbno in odgovorno.

Zdaj se Dars sooča z eno najresnejših finančnih afer v zadnjem obdobju. Po doslej objavljenih informacijah so prevaranti z lažnim elektronskim sporočilom, v katerem so se predstavljali kot predstavniki avstrijskega gradbenega podjetja Strabag, dosegli spremembo bančnih podatkov za nakazila. Med 2. in 6. novembrom je Dars izvedel pet plačil v skupni vrednosti približno 2,5 milijona evrov. Del nakazil je bilo mogoče ustaviti, približno 1,8 milijona evrov pa je pristalo na računih v tujini. Po poročanju medijev je bilo pozneje mogoče pridobiti nazaj približno 1,5 milijona evrov.

Dars se sooča z eno najresnejših finančnih afer v zadnjem obdobju. FOTO: Ui

Afera je odprla resna vprašanja o delovanju finančne službe, notranjih kontrolah in odgovornosti vodilnih. Po doslej objavljenih informacijah Pekošak transakcij ni osebno odobrila, a je kljub temu kot direktorica področja financ in računovodstva zasedala položaj, povezan z delovanjem finančnih kontrol. Po izbruhu afere je ponudila odhod s položaja, Dars pa je začel preverjati okoliščine dogodka, zadevo pa preiskuje tudi policija.