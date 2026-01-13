Medtem ko njen dragi vodi pogovore s politiki, se Saška Lendero gola kaže v kadi (FOTO)

Jeseni so v slovenskem medijskem prostoru zakrožile govorice, da ima priljubljena pevka Saša Lendero novega partnerja. Saško, ki smo jo dolga leta povezovali le z zdaj že nekdanjim možem Miho Hercogom, so oktobra večkrat opazili v družbi Tomaža Vesela. Njuni skupni sprehodi in pojavljanje na javnih mestih niso ostali neopaženi, kar je hitro sprožilo ugibanja o novi romantični zvezi. Čeprav Saška razmerja ni uradno potrdila, je v izjavah za medije poudarila, da želi svoje zasebno življenje ohraniti zase in da danes veliko bolj zavestno postavlja meje med javnim in intimnim. Po razhodu z dolgoletnim partnerjem se je očitno odločila za bolj umirjen in diskreten pristop, pri čemer daje prednost notranjemu ravnovesju in osebni sreči.

Tomaž Vesel je v Sloveniji znan predvsem kot nekdanji predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, kjer je dolga leta veljal za enega najvidnejših in najvplivnejših nadzornikov javnih financ. V zadnjem času pa se vse pogosteje pojavlja tudi v medijskem prostoru, predvsem s sodelovanjem pri političnih televizijskih projektih, s čimer vstopa v nekoliko drugačno, bolj javno vlogo.

Saša Lendero FOTO: Denis Škrget

Saška medtem »Sama doma«

Lenderova je v zadnjem času polna tudi ustvarjalne energije, saj je izpod njenih rok nastala nova pesem. Na omrežju Instagram je novo stvaritev pospremila najprej z nekaj zelo vročimi fotografijami, s katerimi je domišljiji prepustila le malo. A v nasprotju z golo kožo je sporočilo, ki ga želi z novo pesmijo poslati v svet, povsem drugačno:

»To je pesem ženske, ki je šla skozi težke izkušnje in je prav tam zgradila svojo moč, samostojnost ter znova našla radost. Ni vabilo k avanturi – je vabilo k bližini nekoga, ki ti ponovno prebudi srce.«

S tem je pravzaprav razkrila, da je pripravljena na novo ljubezen, ki bo več kot samo kratka avantura. Sicer čustveno globoko besedilo pa je lepotica pospremila s provokativno fotografijo iz domače kadi, ki je zagotovo v marsikom vzbudila željo ravno po čem avanturističnem. Le kaj bo na to rekel njen Tomaž?