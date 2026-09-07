Medtem ko uživa na Hrvaškem, je Luka Dončić dokončno prekinil še eno vez z Anamario Goltes (FOTO)

Luka Dončić je po razhodu z Anamario Goltes naredil še eno potezo, ki kaže, da je njune skupne zgodbe dokončno konec. Slovenski košarkarski zvezdnik svoji nekdanji zaročenki na Instagramu ne sledi več, medtem ko ona njegov profil še vedno spremlja. Njuna dolgoletna zveza se je končala v začetku letošnjega leta. Prve govorice o razhodu so se pojavile marca, ko je Goltesova s svojega profila odstranila skupne fotografije z Dončićem, tudi tiste z njune zaroke. Nekoliko pozneje je skupne objave izbrisal še Dončić, vendar ji je na Instagramu še naprej sledil.

Luka Dončić nekdanji zaročenki ne sledi več. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Čeprav sprememba na družbenem omrežju sama po sebi ne pove veliko o njunem zasebnem odnosu, je toliko bolj opazna zaradi dolge skupne zgodovine para in dejstva, da sta o razhodu doslej govorila zelo malo. Dončić in Goltesova sta bila skupaj skoraj desetletje. Zaročila sta se julija 2023, v času zveze pa sta postala tudi starša dveh deklic. Goltesova je marca na sodišču v Los Angelesu vložila zahtevo za preživnino za njuni hčerki in povračilo odvetniških stroškov. Dončićeva pravna ekipa je zahtevala zavrnitev postopka z argumentom, da California za odločanje ni pristojna, saj deklici živita v Sloveniji. Dončića v postopku zastopa znana ameriška odvetnica Laura Wasser, ki je zaradi številnih odmevnih ločitvenih primerov dobila vzdevek »Disso Queen«.

Anamaria mu še vedno sledi. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Avgusta je Goltesova zahtevala umik ameriškega postopka in zapisala, da želi vprašanja rešiti sporazumno in v korist otrok. Le nekaj dni pozneje so v javnost prišle še informacije o nadaljevanju postopkov v Sloveniji. Goltesova naj bi v pogajanjih zahtevala več deset milijonov dolarjev in spremembo obsega Dončićevih stikov z otrokoma. Dončić je ves čas poudarjal, da sta hčerki njegova prednostna skrb. Zaradi družinskih okoliščin se je letos odpovedal tudi nastopanju za slovensko reprezentanco, poleti pa so ga večkrat videli v družbi starejše hčerke Gabriele. Avgusta jo je pripeljal tudi v ljubljanski hotel, kjer je gostil soigralce Los Angeles Lakersov.

Anamaria Goltes naj bi v pogajanjih zahtevala visoko enkratno izplačilo. FOTO: Osebni arhiv

Zadnje poletne dni preživlja na Cresu

Dončić medtem zadnje poletne dni preživlja ob Jadranu. V soboto so ga opazili na plaži Meli na otoku Cres, kamor je z družbo prispel z gliserjem. Med njegovimi spremljevalci je bil tudi dolgoletni prijatelj in nekdanji soigralec iz Dallas Mavericksov Boban Marjanović. Eden od obiskovalcev lokala je za hrvaški portal 24sata povedal, da je bil Dončić sproščen in dobre volje. Z družbo naj bi ob morju užival v koktajlih in burgerjih, na plaži pa so ostali nekaj ur. Dončić se na hrvaško obalo sicer vrača že vrsto let. Posebej povezan je z otokom Krk, kjer njegova družina tradicionalno preživlja del poletja, Cres pa je obiskal tudi že v preteklosti.