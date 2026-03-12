Medtem ko vsi govorijo o razhodu, poglejte, kam je šel Dončić: skupaj so se fotografirali v hiši (FOTO)

Ves svet govori o razhodu Luke Dončića in Anamarie Goltes, o prekinjeni zaroki, vloženi tožbi in celo o klicu policije v porodnišnico. Podrobnosti iz zasebnega življenja najboljšega slovenskega športnika zanimajo javnost po vsem svetu, mnogi pa se sprašujejo tudi, kako Dončić preživlja čas, medtem ko je v središču pozornosti.

Nekdanji košarkar Denverja Vlatko Čančar je bil pred kratkim na tekmi Nikole Jokića, očitno pa je ostal v ZDA, saj je prav on delil fotografijo skupnega druženja balkanske košarkarske druščine na drugem koncu sveta. V hiši najboljšega srbskega košarkarja Nikole Jokića so se zbrali Luka Dončić, Vlatko Čančar in nekdanji košarkar Nenad Miljenović, še en nekdanji igralec Mege, ki zdaj deluje v ameriški košarki.

Fantje so se srečali v hiši Nikole Jokića. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instragram

Nikola Jokić je tako gostil skupino svojih prijateljev, fotografija pa bo v prihodnjih dneh verjetno pritegnila veliko pozornosti. Predvsem medije in navijače po svetu bo zanimalo, kako »sveža« je, oziroma kdaj točno je nastala. Možno je, da so se košarkarji fotografirali že pred nekaj dnevi, Vlatko Čančar pa jo je objavil prav zdaj kot znak podpore reprezentančnemu soigralcu, ki naj bi se znašel v težkem obdobju.

Spomnimo: Luka Dončić in Anamaria Goltes sta se razšla. Ameriški mediji so poročali, da se je zaročenka znanega košarkarja že lani preselila v Slovenijo. Tam je konec leta 2025 rodila tudi drugega otroka, medtem ko je Luka Dončić želel s starejšo hčerko odpotovati v ZDA, čemur naj bi Anamaria nasprotovala.