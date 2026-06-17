Meira Hot izstopala z izbiro obleke, ko je obiskala srbskega princa Filipa Karađorđevića (FOTO)

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije se je v ponedeljek odpravil na tridnevni obisk v Srbijo, na katerem mu družbo med drugim dela tudi poslanka Socialnih demokratov Meira Hot. Slovensko delegacijo, v kateri sta poleg omenjenih še poslanec SDS Franc Breznik in generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk, sta med drugim sprejela tudi srbski princ Filip in princesa Danica Karađorđević na svojem dvoru.

O tem je Filip Karađorđević javnost obvestil prek družbenih omrežij, v objavi pa je med drugim zapisal, da mu je bilo v »veliko čast, da je v Kraljevi palači gostil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Zorana Stevanovića«. Srbski princ je članom naše delegacije predstavil skupni projekt Pošte Srbije in Pošte Slovenije, gre za posebne znamke, posvečene kraljici Mariji Karađorđević in njeni dvorni dami Franji Tavčar.

Pozornost javnosti pa je seveda ukradla naša poslanka Hot, ki velja za eno najbolj postavnih slovenskih političark. Svetlolasa Primorka je vedno rada urejena in pogosto zbuja pozornost z izbiro tako poslovnih kostimov kot bolj sproščenih in celo zapeljivih oblačil. Prav tako se Meira Hot ne boji barv in pogosto preseneti z močnimi odtenki, ki odlično pristajajo njeni živahni naravi. Za obisk kraljeve palače je poslanka izbrala precej bolj umirjeno in elegantno opravo – romantično čipkasto obleko v nežno modrem odtenku, ki močno spominja na obleko znamke Self-Portrait, ki so jo poimenovali Keira, cena pa se giblje okrog 520 evrov.

V nežni kreaciji je poslanka mnoge spominjala na Pepelko iz Disneyjevih risank, ki je pogosto upodobljena v prav tako nežno modri obleki, obe sta tudi svetlolaski, ki čelo skrivata pod t. i. frufrujem, s tem pa podobnosti še ni konec – obe sta bili povabljeni v kraljevo palačo, kjer sta spoznali princa in zagotovo je tudi poslanka Hot princa Filipa Karađorđevića očarala.