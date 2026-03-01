Melani Mekicar in Blaž Švab znova skupaj pred kamerami

Radijska in televizijska voditeljica ter igralka Melani Mekicar je bila v družbi glasbenika, televizijskega voditelja in člana Modrijanov Blaža Švaba. Skupen trenutek je Mekicarjeva delila v svoji Instagram zgodbi, v kateri je zapisala: »Poglejte kdo je spet skupaj«. Še nedavno smo ju namreč vsak petek zvečer spremljali v eni najbolj gledanih razvedrilnih oddaj, V petek zvečer.

Spomin na petkove večere

Oddaja V petek zvečer je postala stalnica slovenskih večerov ob koncu tedna. Kombinacija glasbe, humorja, plesa in sproščenih pogovorov je pred zaslone redno privabljala širok krog gledalcev. Velik del uspeha so pripisovali prav voditeljskemu duetu. Švabova umirjena izkušenost in Mekicarjeva lahkotna, sodobna energija sta ustvarili ravnotežje, ki ga slovenski televizijski prostor ne ponuja pogosto. Oddaja se je poslovila konec leta 2023, kljub stabilni gledanosti, ob programski prenovi in finančnih prilagoditvah.

Melani je na Instagramu objavila skupen video. FOTO: Posnetek zaslona

Za zdaj ni znano, ali gre zgolj za enkratno sodelovanje, srečanje ali pa za začetek novega skupnega projekta. Uradnih informacij o morebitni ponovni združitvi voditeljskega tandema zaenkrat ni.