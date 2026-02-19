Melania je tokrat z enim samim detajlom zasenčila vso politično sceno (FOTO)

Melania Trump se je pojavila na letališču skupaj z Donaldom Trumpom, in pozornost javnosti je pritegnil njen najnovejši stajling. Medtem ko se v Washington D.C. govori o novih barvah predsedniškega letala, se je pozornost preusmerila na oblačilni izbor prve dame. Melania je vedno negovala prepoznaven in brezhiben stil — od ostrih krojev in monokromatskih kombinacij do glamuroznih večernih izdaj z dotikom subtilnega luksuza.

Tokrat se je pojavila na letališki pristajalni stezi v svetlo sivo‑sivem plašču, minimalističnih dodatkih in značilnih temnih sončnih očalih. Tisto, kar je mnoge presenetilo, je dejstvo, da tokrat ni nosila visokih pet, po katerih je znana, temveč je izbrala obutev z nizkimi petami, kar je zadnje čase postalo del njenega bolj sproščenega, a še vedno elegantnega sloga. Čeprav je Melania znana predvsem po svojih visokih elegantnih astronomsko visokih petah, jih včasih zamenja za nizke čevlje ali balerinke pri bolj sproščenih priložnostih, na primer ob obisku bolnišnice ali pri neformalnih dogodkih. Med obiskom območij po orkanu Irma je ob odhodu iz Bele hiše nosila Chanel balerinke, kasneje pa se je preobula v športne copate Converse za obisk prizadetih območij. Primeri kažejo, da v določenih okoliščinah, kot so na primer humanitarni obiski, tudi ona izbere bolj udobno obutev.

FOTO: Mandel Ngan Afp

Brezhibno urejena pričeska

Njena pričeska je bila tudi tokrat brezhibno urejena v njenem prepoznavnem stilu, na rokah pa je nosila klasične črne usnjene rokavice. Medtem ko izvajalci del posodabljajo notranjost in zunanjost predsedniških letal, javnost nestrpno pričakuje vsako njeno naslednje pojavljanje, saj je pri njej vsak izstop iz letala že skoraj modni trenutek, poroča Informer.

FOTO: Ken Cedeno Reuters

FOTO: Saul Loeb Afp