Melania na zunaj delovala hladno, šele to je razkrilo pravi značaj (FOTO)

Na slovesnosti v Beli hiši je prva dama ZDA Melania Trump podelila nagrade najboljšim udeležencem tekmovanja Presidential AI Challenge, projekta, ki je združil več kot 20.000 učencev iz vseh ameriških zveznih držav. »Čudovito je videti to impresivno skupino inovatorjev v Beli hiši. Ponosna sem, da predstavljate tisto najboljše, kar premore Amerika. Vi ste naša prihodnost,« je sporočila Melania Trump pred podelitvijo priznanj.

Seveda so mediji takoj poročali tudi o njenem stajlingu, ki ga je izbrala za to priložnost. Melania se je tako pojavila v vpadljivi temni črtasti obleki modne hiše Dolce & Gabbana. Prva dama ZDA je strukturiran suknjič z izrazitimi rameni kombinirala z ozkimi hlačami cigaretnega kroja, skrajšane dolžine, ter klasično belo srajco. Celoten vtis so dodatno poudarili salonarji z visokimi petami znamke Manolo Blahnik.

FOTO: Brendan Smialowski, Afp

Prva dama ZDA je strukturiran suknjič z izrazitimi rameni kombinirala z ozkimi hlačami cigaretnega kroja, skrajšane dolžine, ter klasično belo srajco.

Modni poznavalci opozorili na notranjo podlogo suknjiča

Čeprav je navzven delovalo kot še ena »običajna« eleganten posloven hlačni kostim, so modni poznavalci opozorili na notranjo podlogo suknjiča, ki je izdelana iz svile z leopardjim vzorcem. Tako je suknjič po njihovem mnenju poosebljal prav to, kar Melania Trump dejansko je. Na prvi pogled nenapadna, v resnici pa »tigricа«, ki zelo dobro ve, kaj želi in česa ne želi, ter ima na svojega soproga večji vpliv, kot si mnogi mislijo.

Melania ostaja zvesta znamki Dolce & Gabbana in se v njihovih kostimih oziroma hlačnih kompletih počuti zelo dobro. V začetku leta je ob nagovoru narodu nosila črn hlačni komplet Dolce & Gabbana s širokimi hlačnicami, med obiskom britanskega kralja Karla III. in kraljice Camille v Beli hiši pa je blestela v spomladanskem kompletu v masleno rumeni barvi, poroča Slobodna Dalmacija.