Prva dama ZDA Melania Trump je v petek v New Yorku sodelovala na tradicionalni praznični prireditvi prižiga lučk na božičnem drevesu televizijske mreže Fox News. Ob tej priložnosti je razkrila, kaj si najbolj želi za letošnje božične praznike. Njena želja ni povezana z osebnimi darili ali razkošnimi prazničnimi načrti, temveč z dogajanjem v svetu. Želi si namreč miru in premirja med Rusijo in Ukrajino še pred božičem.

Na sedmi tradicionalni prireditvi All-American Christmas Tree Lighting, ki je potekala na sedežu televizijske mreže Fox News na Manhattnu, so se ji pridružili tudi otroci. Ti so prvi dami pomagali pri okraševanju božičnega drevesa v televizijskem studiu, dogodek pa je minil v znamenju prazničnega vzdušja, druženja in pričakovanja božiča.

Njena največja želja je konec vojne

Melania Trump je ob vprašanju o božičnih željah poudarila, da si želi predvsem miru v svetu. Posebej je izpostavila vojno med Rusijo in Ukrajino ter izrazila upanje, da bi strani dosegli premirje še pred božičem. Njena izjava prihaja v času, ko mednarodna skupnost še naprej išče možnosti za končanje vojne, ki že več let močno zaznamuje varnostne in politične razmere v Evropi.

Prva dama je imela v petek tudi intervju za televizijo Fox News, v katerem je med drugim spregovorila o prazničnih načrtih družine Trump. Kot je povedala, bodo božične praznike preživeli na Floridi. Njen obisk New Yorka je sicer sledil četrtkovemu večernemu dogodku, na katerem se je udeležila premiere podaljšane različice svojega dokumentarnega filma Melania, ki je na voljo na platformi Amazon.

Začenja se praznično obdobje v Beli hiši

Melanio Trump v prihodnjih dneh čakajo še številne uradne obveznosti, povezane s prazničnim obdobjem. V ponedeljek bo v Beli hiši slovesno sprejela prihod božičnega drevesa, ki bo osrednji del letošnje praznične okrasitve predsedniške rezidence. V torek se bo udeležila še tradicionalne slovesnosti pomilostitve puranov pred zahvalnim dnevom. Tega bodo v ZDA praznovali v četrtek, ko se družine po vsej državi tradicionalno zberejo ob praznični večerji.

Medtem že potekajo tudi priprave na praznično okrasitev Bele hiše, ki tradicionalno spada med pomembnejše naloge prve dame. Letošnja tema bo Amerika v cvetju, s katero želijo praznično podobo predsedniške rezidence povezati z ameriško naravo in cvetličnimi motivi. Melania Trump je ob napovedi letošnje okrasitve izrazila navdušenje in zagotovila, da bo podoba Bele hiše lepa. »Lepo bo,« je napovedala.

Praznični dogodki v New Yorku in Washingtonu tako napovedujejo začetek božičnega obdobja v ZDA, prva dama pa je ob tem svojo osebno željo povezala predvsem z upanjem na mirnejši svet in konec spopadov v Ukrajini.