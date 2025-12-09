Melania Trump razveselila otroke, zlobni jeziki pa so se obregnili ob to (VIDEO)

Prva dama Združenih držav Amerike je ponovno dokazala, kako veliko srce ima, in kako zelo ima rada otroke. V prazničnem času, v katerega smo ravno vstopili, je Melania Trump namreč razveselila otroke, ki čas preživljajo v pediatrični bolnišnici v prestolnici ZDA. Tam jim je na praznično okrašeni dvorani, na kateri seveda ni smelo manjkati ogromno božično drevo, prebrala ljubko zgodbico o Božičku, video njenega nastopa pa je kaj hitro zaokrožil po spletu in postal viralen. Mnogi so prvo damo, ki se je z aktualnim ameriškim predsednikom poročila pred 20 leti, pohvalili, predvsem njeno predanost delu z otroki, našli pa so seveda tudi takšni, ki jih je zmotil njen izraziti slovenski naglas.

Med slednjimi so bili predvsem nasprotniki politike njenega moža Donalda Trumpa, ki je neizprosen do priseljencev, kar je tudi njegova žena. Melania je odraščala v Sloveniji, tu je preživela tudi del mladosti, leta 1996 pa je kot manekenka odšla v New York. Od leta 2001 je v ZDA živela na podlagi zelo zaželenega »vizuma za Einsteine«, kot mu radi rečejo zato, ker ga administracija podeljuje le ljudem z »izjemnimi sposobnostmi«, največkrat znanstvenikom in predavateljem. Leta 2006, eno leto po poroki z Donaldom Trumpom, je dobila tudi ameriško državljanstvo.

Melania se svojih korenin ne sramuje, zato ni razloga, da bi sramovala izrazito slovenskega naglasa. Tega je v prvih letih življenja prenesla tudi na sina Barrona Trumpa, kar se je mnogim, ki so videli posnetek, na katerem Barron govori s slovenskim naglasom, zdelo izredno ljubko in dokaz, da je Melania predana in ljubeča mama. »Kako ljubko! Barron je rojen v Ameriki in v Ameriki je odraščal, ima pa slovenski naglas kot mama,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, drugi pa je dodal, da je to zagotovo dokaz, da Melania s sinom preživi ogromno časa. Barron je naglas pozneje, ko je začel obiskovati šolo, sicer izgubil, Melania pa ponosno predstavlja svoje korenine kamor koli gre še naprej.