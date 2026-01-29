Slovence Melania Trump ne gane: tako se prodajajo vstopnice za film o njej

Zanimanje za dokumentarni film Melania je bilo v tujini že ob prvih projekcijah izrazito skromno. Kljub predvajanju v številnih kinodvoranah in močni promociji so dvorane v več državah ostale skoraj prazne. O hladnem sprejemu so poročali tudi tuji mediji, med njimi The Guardian, ki navaja primere projekcij, na katerih so prodali le peščico vstopnic, ponekod zgolj eno ali dve.

Melania Trump. FOTO: Reuters

Takšen odziv je presenetljiv, saj je film nastal v produkciji Amazon MGM Studios, ki je za pravice do dokumentarca odštel približno 40 milijonov dolarjev, dodatna sredstva pa namenil obsežni mednarodni promocijski kampanji. Projekt je javno podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je večkrat dejal, da je film vreden ogleda, ter zatrjeval, da zanimanje zanj hitro narašča.

Skromen odziv Slovencev

Dokumentarec spremlja zadnjih dvajset dni pred drugo inavguracijo Donalda Trumpa januarja 2025 ter ponuja intimen vpogled v vrnitev Melanie Trump v Belo hišo.

Pred petkovo premiero v Sloveniji pa film Melania tudi pri nas ne pritegne večjega zanimanja. Medtem ko so v Odiseji vstopnice za premierno projekcijo že povsem razprodane, je odziv v kinih Cineplexx bistveno drugačen. Zanimanje tam ostaja skromno, saj so dvorane večinoma še prazne.

V Odiseji je dvorana za ogled filma Melania skoraj razprodana. FOTO: Posnetek zaslona