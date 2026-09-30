Metka Albreht poka od ponosa, razlog pa njena hči: »Srce je preprosto polno« (FOTO)

Metka Albreht ni znana le po brezhibnem modnem slogu in ljubezni do športa in Šmarne gore, ampak tudi kot predana mama svojima dvema otrokoma. Z zdajšnjim partnerjem Matjažem Zalarjem ima sina Etijena, ki je ravno ta mesec dopolnil 12 let, slabih deset let prej pa se ji je v zvezi z bivšim partnerjem rodila deklica Alina. Ta je zdaj že prava mlada dama, ki po mami ni podedovala le lepote, ampak tudi pamet in marljivost. To je dokazala ravno v torek, ko jo je čakalo še zadnje dejanje pred zaključkom študija - zagovor diplome.

Tega je uspešno opravila, njena mama pa na svojo prvorojenko ne bi mogla biti bolj ponosna. Veliko življenjsko prelomnico je Metka Albreht, skupaj z njo je za Alino med zagovorom pesti stiskal tudi njen oče Tomaž, tudi ovekovečila in delila s sledilci, ob fotografiji, na katerih se obe z Alino smejita do ušes pa med drugim zapisala: »V takih trenutkih se ti za hip zavrti film nazaj … od majhne punčke do mlade ženske, ki danes pogumno stopa svojo pot. In srce je preprosto polno. Draga moja pupa, saj veš, pogumno naprej. Za svojimi cilji, po novih poteh, z odprtim srcem in vero vase. Danes sem/sva spet neskončno ponosna nate.«