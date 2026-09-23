Metka Albreht še vedno zaljubljena kot prvi dan: »Z njim je vse malo na glavo«

Metka Albreht, nekdanja miss Slovenije in danes znana slovenska stilistka, je na Instagramu partnerju Matjažu Zalarju čestitala za 55. rojstni dan. Njeno voščilo je že od začetka prežeto z ljubeznijo, nežnostjo in značilnim humorjem, s katerim je opisala njuno skupno življenje. »Z njim je vse malo na glavo. Čeprav je po svoje zelo 'pošlihtan', je življenje z njim en sam vrtiljak strasti, tišine, klepetanja, jeze, smeha … in vsake toliko bi ga res nekam poslala. Najraje kar v Ljubljanico,« je zapisala.

Hudomušna pripomba o Ljubljanici pa hitro dobi ljubeč nadaljnji del. Metka namreč doda, da bi za svojim Matjažem, če bi ga res poslala v reko, seveda skočila tudi sama. »Potem bi pa seveda skočila za njim in ga šla reševat. Ker tale moj Matjaž je pač moj.« Ob njegovem 55. rojstnem dnevu mu je zaželela predvsem zdravja. »Želim ti predvsem zdravja. Pa zdravja. In še enkrat zdravja.«

Nato mu je nekoliko hudomušno opisala vse, kar ima po njenem mnenju v življenju. »Pa malo več zavedanja, da se pravzaprav skozi življenje voziš v najhujšem Ferrariju. Imaš zdrave otroke, žensko, ki te ima rada in včasih razmišlja skoraj bolj po moško in te zato tudi precej dobro razume, ter svoje štajerske prjatle, ki te imajo radi in sprejemajo točno takega, kot si. In to je, če mene vprašaš, kar hud luksuz.« Na koncu mu je zaželela, naj v novo življenjsko obdobje stopi z dvignjeno glavo in nasmehom. »Zato glavo gor, nasmeh na obraz in z lahkotnim korakom stopi v svoja petinpetdeseta.«

Skupaj že več kot desetletje

Metka Albreht in Matjaž Zalar sta partnerja že več kot desetletje. Leta 2014 sta dobila sina Etijena. Metka ima iz prejšnje zveze tudi hčerko Alino. Albrehtova je v svetu mode prisotna že približno tri desetletja. Kariero je začela pred kamerami, pozneje pa se je uveljavila kot stilistka in kostumografinja. Sodeluje pri televizijskih, filmskih in odrskih projektih ter skrbi za podobo številnih znanih osebnosti. Leta 1993 je postala miss Slovenije.

Metka je svoje ljubezensko sporočilo sklenila s tremi hashtagi: #mojmatjaz, #love in #lovemylife. Prvi je zelo oseben in Matjaža neposredno postavlja v središče njenega zapisa. Druga dva pa sporočilo dopolnjujeta s preprostim poudarkom: ljubezen in življenje, ki ga živi z njim.