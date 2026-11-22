Glasbenik in producent Miha Hercog je na Instagramu objavil fotografijo s svojo partnerko Nino Namorš. Ob skupnem utrinku ni potreboval dolgega pojasnila: »U elementu,« je zapisal. Pri objavi sta navedena oba njuna profila, označena pa je tudi lokacija Stranice, Brezovica, Slovenija. Par tako občasno le odpre vrata v svojo zasebnost, čeprav je Nina že poleti pojasnila, da se ne želita preveč izpostavljati.

Najprej utrinki z morja, nato skupni prihod na piknik

O njuni bližini smo prvič poročali konec maja, ko so pozornost pritegnile fotografije z oddiha ob morju. Na njih sta bila Miha in Nina tesno objeta, kar je sprožilo ugibanja o novi ljubezni v življenju glasbenika. Nina je pravnica in mama dveh otrok.

Junija sta se nato skupaj udeležila tradicionalnega Lady piknika in pozirala fotografom. Kot smo takrat poročali, se jima je pred objektivom pridružila tudi Hercogova hči Aria, ki jo ima z nekdanjo ženo Sašo Lendero.

Nina je povedala, kako se je začelo

O njunem odnosu je avgusta za revijo Lady spregovorila tudi Nina. »Z Miho sva se preprosto začutila in počasi gradiva svojo zgodbo. Ne želiva se preveč izpostavljati,« je povedala. Pojasnila je, da imata oba za seboj propadli zakon in da skušata čas, ki ga lahko preživita skupaj, čim bolje izkoristiti. Povezuje ju tudi ljubezen do glasbe, čeprav sama ne poje.

Skupno fotografijo sta delila tudi ob letošnji noči čarovnic. Miha se je prelevil v hudička, Nina pa v čarovnico. Glasbenik je njuno preobrazbo takrat pospremil s pripisom »Beauty and the beast« oziroma Lepotica in zver ter prav tako dodal rdeče srce.