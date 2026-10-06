Miha Hercog sredi narodnozabavne oddaje: »Zdaj bom dal odpoved«

V zabavni oddaji Pa brez zamere je za veliko smeha poskrbel tudi Miha Hercog, ki se je moral za nekaj trenutkov preleviti v manekena. Vse se bo začelo precej nedolžno, ko bo beseda nanesla na njegovo hojo.

»Zdi se mi, da gre Mihi hoja po pisti kar zelo, zelo dobro,« je padla pripomba od voditeljskega para Dejana Vunjaka in Lucije Vrankar. »A veš, na kaj ciljamo, Miha?« so ga vprašali, Miha pa je nekoliko v skrbeh odgovoril: »Upam, da ne.« Nato so v studiu pokazali njegovo fotografijo, ob kateri je glasbenik hitro ugotovil, kaj ga čaka. »A smo za to, da bi Miha moral danes biti maneken?« je sledilo vprašanje, občinstvo in gostje pa so ga začeli glasno spodbujati z vzkliki. »Zdaj bom dal odpoved.« je dejal v šali.

Brez zadržkov se je lotil izziva in začel pozirati, pri tem pa so iz studia prihajala navodila: »Tako, malo grdo pogledaš.« Njegov nastop je požel navdušenje, ob koncu pa bo sledil še aplavz. Miha je dokazal, da mu poleg glasbe očitno ni povsem tuja niti modna pista.