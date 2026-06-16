Miha Hrobat se je poročil ob morju: nevesta in torta sta bili dih jemajoči (FOTO)

Slovenski alpski smučar Miha Hrobat je stopil v novo življenjsko poglavje. Enaintridesetletni Kranjčan se je poročil s svojo dolgoletno izbranko Lano (30), s katero imata dva otroka, hčer Avo in sina Maksa. Poseben dan sta praznovala v Strunjanu, ob čudoviti morski kulisi pri Vili Tartini. Nekaj utrinkov s poročnega slavja je Hrobat že delil na družbenem omrežju, iz objav pa je razvidno, da so se mladoporočencema na njun dan pridružili družinski člani in prijatelji. Med povabljenimi je bil tudi alpski smučar Žan Kranjec.

FOTO: Zaslonski posnetek

Nevesta je nosila dolgo belo poročno obleko brez naramnic oprijetega kroja, videz pa je dopolnila z visečimi uhani in spuščenimi valovitimi lasmi. Ženin je izbral klasično črno moško obleko in belo srajco. Fotografije, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, razkrivajo sproščeno, elegantno in družinsko obarvano vzdušje.

Posebno pozornost je pritegnila tudi torta, ki je bila posuta s sveže rezanim cvetjem in so jo gostom postregli ob prekrasnem sončnem zahodu.

FOTO: Zaslonski posnetek

Zaprosil jo je na Maldivih

Miha Hrobat je Lano za roko zaprosil lansko pomlad med dopustom na Maldivih. Takrat je ob fotografijah zaroke v tropskem raju šaljivo zapisal: »Rekla je da ... nič čudnega.« Zdaj sta svojo zgodbo nadgradila še s poročnim slavjem v Strunjanu. Za smučarja, ki zadnja leta velja za enega najboljših slovenskih predstavnikov v hitrih disciplinah, je bil poletni premor tako namenjen enemu najlepših osebnih trenutkov.

FOTO: Zaslonski posnetek

Utrinke s poroke je na svojem instagramu objavila tudi novopečena žena Lana Hrobat: