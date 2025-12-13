Miha Kordiš povsem zlomljen: Ko sva šla iz ambulante, sem komaj požiral solze (FOTO)

Poslanec Miha Kordiš je na facebooku delil pretresljivo osebno izpoved o svoji psički Ozni. Kot je zapisal, so jo zaradi težav in bolečin odpeljali k veterinarju ortopedu na slikanje, ker tablete niso pomagale. Tisto, kar je izvedel po rentgenu, ga je povsem zlomilo. Na pregled so šli sprva skoraj preventivno, saj je veterinar domneval, da gre morda le za nategnjeno mišico. A nato je prišel ortoped z resnimi besedami: »Ni videti dobro.«

Miha Kordiš. FOTO: Črt Piksi

Kordiš opisuje, kako mu je veterinar ob rentgenski sliki razložil, da ima Ozna na hrbtni strani preohlapne sklepe, telo pa je to kompenziralo tako, da se je velik del hrbtenice zraščal skupaj. Po njegovih besedah naj bi to dražilo živčne korenine in povzročalo bolečino, vzrok pa naj bi bila genetika.

»Kaj lahko naredimo?« »Nič.«

Najbolj ga je udaril odgovor na vprašanje, kaj lahko naredijo: »Nič,« je povzel veterinarjeve besede. Ozna je dobila zdravila proti vnetju, a odslej bo morala živeti drugače. Kordiš pravi, da v klanec ne sme več, odpadejo igre s pasjimi prijatelji, skakanje in »neumno dirkanje«. »Vse njene najljubše stvari so out in prepovedane. Do konca življenja,« je zapisal. Čeprav ga je novica pretresla, je dodal, da bosta lahko še naprej hodila na daljše sprehode, predvsem po ravnem, a ne prehitro. Ob koncu zapisa je čustveno poudaril, da bo Ozna »dobila, kar le lahko dobi, do konca svojih dni«, in jo označil za »najboljšo peso pesinjo«.