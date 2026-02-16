Miha Kordiš razkril podrobnost iz osebnega življenja: na eno stvar je naravnost nor

Poslanec Miha Kordiš je sledilce na družbenih omrežjih presenetil z bolj lahkotno objavo. Namesto ostrih političnih besed je tokrat spregovoril o tem, kaj ga zares spravi v dobro voljo. Odgovor je preprost: krofi. »Če mi hočeš kdaj res narediti veselje, mi prinesi krofe. Pocukrane, sveže, marmeladaste krofe,« je zapisal in priznal, da je nanje naravnost nor. Dodal je, da si jih je moral večinoma kar prepovedati, ker se jim težko upre. »Je prenevarno, da si jih ne bi. A za pusta, hoho, za pusta prepoved ne velja!« se je pošalil. Ob tem je hudomušno pristavil, da za maškare ni kavboj, duh ali gusar, ampak »krofojedi Miha«. V svojem slogu je sladko razkritje povezal tudi s politiko in pripisal: »Mi, socialisti! Smo mi, za krofe. Ne vedno, ne povsod, a danes zagotovo!«

Kordiš je zadnje čase sicer v središču precej resnejših tem. Kot smo poročali, se spor med njim in davčnim svetovalcem Rokom Snežičem zaostruje. Po odškodninski tožbi zaradi domnevne razžalitve je Snežič zoper poslanca vložil še kazensko ovadbo zaradi domnevnih groženj, povezanih z eno od njegovih preteklih objav na družbenih omrežjih. Obe strani vztrajata pri svoji razlagi dogodkov.