Mija Janković tik pred razkritjem rezultatov razkrila: »To naredim subtilno, tako kot ženske znamo!« (FOTO)

Medtem ko so v volilnem štabu Zorana Jankovića nestrpno pričakovali rezultate lokalnih volitev, je njegova žena Mija Janković naši novinarki razkrila nekaj zanimivosti iz njunega zasebnega življenja. Kot je povedala, je bila volilna nedelja pri njih povsem običajen dan, vsaj kar zadeva kosilo. Na jedilniku so bili juha, zrezek in prazen krompir, a hrana tokrat ni bila v ospredju. Mija je priznala tudi, da možu včasih nameni kakšen politični nasvet, vendar to stori tako prefinjeno, da se Zoran tega niti ne zaveda. »Subtilno, tako kot ženske znamo,« je hudomušno pojasnila.

Kritike na možev račun jo prizadenejo

Precej resnejša pa je postala, ko je beseda nanesla na volilno kampanjo in kritike, ki jih je bil deležen njen mož. Priznala je, da jo te bolijo, saj meni, da protikandidati niso dovolj jasno povedali, koliko se je Ljubljana v letih Jankovićevega županovanja spremenila na bolje. Ob tem je poudarila, da Zoran kljub pritiskom ostaja izjemno miren. Po njenih besedah nikoli nima treme in ni nervozen, ne glede na okoliščine. Spomnila se je celo, da je ostal miren tudi takrat, ko so streljali z vsemi topovi.

Nekoč so bile nedelje rezervirane za družinska kosila

Mija je spregovorila tudi o družinskih navadah, ki so se z leti nekoliko spremenile. Nekoč so se ob nedeljah redno zbirali za skupno mizo, skupaj z otroki in vnuki. Z Zoranom imata štiri vnuke, ki pa so medtem že odrasli, zato ima danes vsak svoje obveznosti in načrte. Tradicionalna nedeljska kosila tako niso več tako samoumevna kot nekoč. Kljub temu je bilo iz njenega pripovedovanja razvidno, da ji družinski trenutki veliko pomenijo, četudi jih je danes težje uskladiti.