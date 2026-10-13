Mijič odhaja, njegov morebitni naslednik pa tudi preseneča: poglejte, kako je nekoč prepeval v družbi dveh deklet (VIDEO)

Poslanec Resnice Boris Mijič je včeraj podal odstopno izjavo, na njegov poslanski stolček pa bi lahko sedel Slavko Moharič iz Trnovske vasi, ki ima poleg politike očitno tudi glasbeno žilico. Na spletu je namreč zaokrožil starejši posnetek njegovega nastopa v televizijski oddaji Ježek šov, kjer je zapel pesem Tvoje oči. Ali bo mandat sploh sprejel, za zdaj še ni znano.

Po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki se je v zadnjih mesecih znašel v središču pozornosti zaradi očitkov o dolgovih nekdanjega podjetja in spornih navedb o izobrazbi, se odpira vprašanje, kdo bo zasedel njegov poslanski stolček. Kot možni naslednik se omenja Slavko Moharič iz občine Trnovska vas, ki je na letošnjih državnozborskih volitvah kandidiral na listi Resnice na Ptuju. Moharič je po izobrazbi geodetski tehnik, poklicno pa deluje kot samostojni podjetnik. V državni zbor se je poskušal prebiti že leta 2022.

Toda njegova morebitna poslanska pot je še odprta. O tem, komu pripada pravica do prevzema mandata, mora namreč uradno odločiti Državna volilna komisija (DVK). Direktor službe DVK Igor Zorčič je včeraj pojasnil, da pravica do prevzema Mijičevega mandata pripada Mohariču.

Ko bo DVK to ugotovila s sklepom, bo imel kandidat osem dni časa, da sporoči, ali mandat sprejema. Če ga zavrne ali se v predpisanem roku ne odzove, pravica preide na naslednjega upravičenega kandidata.

Vprašanje, ali bo Moharič priložnost sprejel, je še toliko zanimivejše, ker naj bi se na prihajajočih lokalnih volitvah potegoval tudi za županski položaj v občini Trnovska vas. Poslanska in županska funkcija namreč nista združljivi, zato bi moral ob morebitni izvolitvi na obe funkciji sprejeti odločitev, kateri bo dal prednost.

Nekoč je prepeval v Ježek šovu

Medtem ko se čaka na uradni postopek glede poslanskega mandata, je pozornost pritegnila tudi Moharičeva glasbena preteklost. Na YouTubu je namreč dostopen starejši posnetek njegovega nastopa v televizijski oddaji Ježek šov, ki so jo na začetku tisočletja snemali v športni dvorani Poden v Škofji Loki.

Moharič se je v oddaji predstavil v pevski vlogi v skupini Aqua voice in zapel pesem Tvoje oči. Na odru sta ga spremljali dve dekleti, njegov nastop pa je ostal ohranjen na posnetku na družbenih omrežjih, ki si ga lahko ogledate spodaj, od 55. sekunde dalje.

Natančen datum nastopa ni znan, posnetek pa ponuja nekoliko drugačen pogled na človeka, ki bi utegnil kmalu postati član državnega zbora.

Moharičevo zanimanje za umetniško ustvarjanje ni omejeno zgolj na omenjeni televizijski nastop. V naselju Biš ima namreč registrirano dejavnost MEGA-VIZIJA, Umetniško ustvarjanje, Slavko Moharič, s. p., ki po navedenih poslovnih podatkih deluje od decembra 2010. MEGA Vizijo omenja tudi na svojem profilu na Facebooku.

Ali bomo nekdanjega nastopajočega v Ježek šovu kmalu spremljali tudi na parlamentarnih sejah, bo odvisno od njegove odločitve po uradnem pozivu DVK. Za zdaj ostaja odprto tudi vprašanje, kako bo uskladil morebitne poslanske načrte z napovedano kandidaturo za župana Trnovske vasi.