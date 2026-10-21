Milan Kučan ima za Andreja Šifrerja zelo navihan vzdevek (VIDEO)

Andrej Šifrer ima za seboj pol stoletja glasbenega ustvarjanja, v katerem je napisal vrsto pesmi, ki so postale del slovenske popularne kulture, a ena ga očitno spremlja celo v pogovorih z nekdanjim predsednikom države Milanom Kučanom. Šifrer je namreč v enem izmed intervjujev v smehu razkril, da ga Kučan velikokrat pokliče kar z vzdevkom »Lulček«, seveda zaradi njegovega slovitega hita Martinov lulček. Hudomušna skladba je ena najbolj prepoznavnih v njegovem repertoarju in jo občinstvo od njega pričakuje še desetletja po nastanku. Šifrer je v preteklosti celo pripovedoval, da je praktično ne sme izpustiti s koncertnega programa, saj imajo poslušalci sicer občutek, da niso dobili vsega, po kar so prišli. Pesem pa je imela nekoliko manj zabavno plat za njegovega sina Martina, ki ga je oče z njo kdaj spravil tudi v zadrego. Družina je bila sicer za Šifrerja od nekdaj pomemben vir navdiha, saj je glasbeno sled namenil vsem trem otrokom. Z Martinom je ostal povezan Martinov lulček, hčerki Evi je posvetil Uspavanko za Evo, najmlajši Kori pa skladbo Kora oziroma Ptica iz nebes. Da je ena od teh pesmi prinesla še predsedniški vzdevek, pa je očitno le še ena od anekdot v njegovi dolgi karieri.

Od »Lepih deklet« do »Za prijatelje«

Šifrer je v petih desetletjih ustvaril obsežen repertoar, v katerem so med najbolj znanimi skladbami Za prijatelje, Lepa dekleta ljubijo barabe, Vse manj je dobrih gostiln, Gorska roža in Martinov lulček. Potnik.si Njegova plošča Ideje izpod odeje je bila velika prodajna uspešnica, njegova uradna biografija pa navaja, da je bila kot prva plošča v slovenski zabavni glasbi prodana v več kot 100.000 izvodih. Letos je 50 let kariere zaznamoval tudi z albumom Pol stoletja pisanja in petja, na katerem nadaljuje značilno pripovedovanje zgodb skozi glasbo. Čeprav je napisal številne uspešnice, je sam v preteklosti poudaril, da ga je med vsemi najbolj zaznamovala Za prijatelje. Martinov lulček pa ostaja tista skladba, ki mu je prinesla verjetno enega najbolj nenavadnih vzdevkov v slovenskem glasbenem svetu. In če gre verjeti Šifrerjevi anekdoti, mu ga rad nadene prav Milan Kučan.