Ameriška pevka Miley Cyrus je znova poročena. Triintridesetletna glasbena zvezdnica je v soboto, 21. novembra, večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu partnerju, 28-letnemu glasbeniku Maxxu Morandu. Kot poroča ameriški portal TMZ, sta zaljubljenca poročni obred pripravila v kalifornijskem Palm Springsu, kjer sta si pred ožjim krogom družinskih članov in prijateljev izmenjala poročni zaobljubi. Posebno pozornost je pritegnila izbira prizorišča. Slavje je namreč potekalo na nekdanjem posestvu legendarnega ameriškega pevca Franka Sinatre, ki velja za eno najbolj prepoznavnih imen v zgodovini popularne glasbe. Razkošna lokacija je tako poroki dodala še poseben pridih hollywoodske zgodovine.

Čeprav je Miley ena najbolj prepoznavnih glasbenic na svetu, se je tokrat odločila za precej zasebno praznovanje. Na poroki so bili le njuni najbližji, med povabljenci pa so bili tudi pevkina mama Tish Cyrus, oče Billy Ray Cyrus in mlajša sestra Noah Cyrus. Poročno slavje se je začelo že dan prej, ko sta mladoporočenca za goste pripravila večerjo. Na jedilniku so bile tudi izbrane kulinarične dobrote, med drugim goveji zrezki in ravioli, polnjeni z jastogom. Fotografije priprav na poroko so razkrile, da je bilo prizorišče okrašeno s cvetjem, mizami in drugimi skrbno izbranimi dekoracijami. Na prvih fotografijah s poroke je mogoče videti tudi nevestino obleko. Miley je za veliki dan izbrala dolgo belo kreacijo z dolgimi rokavi in vlečko, s katero je poskrbela za eleganten poročni videz.

Med poroko je Miley Cyrus potočila solzico. FOTO: Smilemileyperu/instagram

Spoznala sta se na zmenku na slepo

Ljubezenska zgodba Miley Cyrus in Maxxa Moranda se je začela leta 2021, ko sta se spoznala na zmenku na slepo. Glasbenik, ki je med drugim znan kot bobnar rokovske skupine Liily, je pevko osvojil daleč od medijskega blišča, njuno razmerje pa se je v naslednjih letih razvijalo precej bolj zasebno kot nekatere njene pretekle zveze. Čeprav sta se občasno skupaj pojavila na rdečih preprogah in drugih javnih dogodkih, podrobnosti svojega odnosa nista pogosto razkrivala. Povezuje ju tudi ljubezen do glasbe, saj sta sodelovala pri ustvarjanju glasbenih projektov. Decembra lani je javnost izvedela, da sta se zaročila. Miley je pozneje priznala, da jo je Maxx z zaroko presenetil, čeprav je slutila, da se pripravlja nekaj posebnega.

Singer Miley Cyrus in Maxx Morando FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Za pevko je to že drugi zakon

Ugibanja o skorajšnji poroki so se še okrepila prejšnji mesec, ko se je Morando pridružil pevki na odru med njenim nastopom v znameniti dvorani Hollywood Bowl. Skupaj sta izvedla pesem Let's Get Married, kar so številni oboževalci razumeli kot namig, da se približuje njun veliki dan.

Za Miley Cyrus, ki je svetovno slavo dosegla že kot najstnica z vlogo v Disneyjevi seriji Hannah Montana, je to drugi zakon. Pred Morandom je bila poročena z avstralskim igralcem Liamom Hemsworthom, s katerim sta imela dolgoletno in precej burno razmerje. Po več prekinitvah in ponovnih začetkih sta se decembra 2018 poročila na intimnem obredu, vendar njun zakon ni trajal dolgo. Že avgusta 2019 sta sporočila, da se razhajata, Hemsworth pa je kmalu zatem vložil zahtevo za ločitev. Ta je bila uradno zaključena v začetku leta 2020.

Miley Cyrus in Maxx Morando FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Razpad zakona je v naslednjih letih ostal ena najbolj odmevnih tem, povezanih s pevkinim zasebnim življenjem. Njena glasbena uspešnica Flowers, ki jo je izdala leta 2023, je sprožila številna ugibanja o povezavi z nekdanjim možem, čeprav pevka vseh interpretacij besedila ni potrdila. Z Morandom je, kot kaže, našla precej drugačno ravnovesje med zasebnim in javnim življenjem. Par se je že pred poroko nagibal k manjši, osebni slovesnosti namesto razkošnega dogodka z množico hollywoodskih zvezdnikov.