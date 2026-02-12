Mineva 15 let od smrti legendarnega Brendija, tako se mu bo poklonil sin Dejan Vunjak

Branko Jovanović Vunjak oziroma Brendi, kot ga je poznala širna Slovenija, tudi več kot desetletje po prezgodnji smrti ostaja v srcih mnogih, ki so ga oboževali, in velik del slovenske glasbene scene. Za to med drugim skrbi njegov sin Dejan Vunjak, ki ponosno in predvsem uspešno stopa po očetovih stopinjah. Težko bi našli nekoga, ki ne bi oboževal simpatičnega Ptujčana, ki bo aprila dopolnil 33 let, mlado in staro pa razveseljuje tudi njegova glasba. Kako zelo sta se oče in sin zasidrala v srca ljudi, dokazuje tudi dejstvo, da je Dejan v zgolj enem mesecu povsem razprodal koncert, ki bo 15. novembra v ljubljanski Hali Tivoli. Na njem se bo Dejan poklonil očetu Brendiju, letos namreč mineva natanko 15 let, odkar mu je po nastopu v Lipici nenadoma odpovedalo srce in dan pozneje je umrl, poleg te žalostne obletnice pa letos obeležujemo tudi bolj veselo - 40 let Brendijeve glasbe.

»Koncert je bil po napovedi dogodka razprodan v zgolj mesecu dni, kar kaže, da je Brendijeva glasba še vedno močno zapisana v srcu množice,« so sporočili iz Založbe Mandarina, pod okriljem katere ustvarja Dejan, ki je očeta izgubil še kot najstnik. Obdobje je bilo zanj izredno težko in še vedno vsak dan pomisli nanj, omenjeni koncert bo tako zanj še toliko bolj poseben. »Največji koncert, poln čustev, presenečenj, ponarodelih pesmi in izjemne energije, bo poklon Brendijevi glasbi, ob kateri smo se zaljubljali, veselili, smejali in jokali,« pravi Dejan ter dodaja: »To bo koncert nostalgije in spominov.« Ker je mnogo njegovih in Brendijevih oboževalcev presenetil naval na vstopnice, se je glasbenik, ki se je v oddaji Zvezde plešejo izkazal tudi kot odličen plesalec, odločil, da dogodek ponovi, in sicer pet dni pozneje – 20. novembra, tokrat v kulturni dvorani Tabor v Mariboru.