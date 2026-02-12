  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OHRANJA SPOMIN NA OČETA

Mineva 15 let od smrti legendarnega Brendija, tako se mu bo poklonil sin Dejan Vunjak

Brendi je umrl 19. junija 2011 po nastopu v Lipici.
Brendi je imel poleg sina Dejana še hčer Tino. FOTO: Mediaspeed
Brendi je imel poleg sina Dejana še hčer Tino. FOTO: Mediaspeed
B. K. P.
 12. 2. 2026 | 14:34
 12. 2. 2026 | 14:34
2:04
A+A-

Branko Jovanović Vunjak oziroma Brendi, kot ga je poznala širna Slovenija, tudi več kot desetletje po prezgodnji smrti ostaja v srcih mnogih, ki so ga oboževali, in velik del slovenske glasbene scene. Za to med drugim skrbi njegov sin Dejan Vunjak, ki ponosno in predvsem uspešno stopa po očetovih stopinjah. Težko bi našli nekoga, ki ne bi oboževal simpatičnega Ptujčana, ki bo aprila dopolnil 33 let, mlado in staro pa razveseljuje tudi njegova glasba. Kako zelo sta se oče in sin zasidrala v srca ljudi, dokazuje tudi dejstvo, da je Dejan v zgolj enem mesecu povsem razprodal koncert, ki bo 15. novembra v ljubljanski Hali Tivoli. Na njem se bo Dejan poklonil očetu Brendiju, letos namreč mineva natanko 15 let, odkar mu je po nastopu v Lipici nenadoma odpovedalo srce in dan pozneje je umrl, poleg te žalostne obletnice pa letos obeležujemo tudi bolj veselo - 40 let Brendijeve glasbe.

»Koncert je bil po napovedi dogodka razprodan v zgolj mesecu dni, kar kaže, da je Brendijeva glasba še vedno močno zapisana v srcu množice,« so sporočili iz Založbe Mandarina, pod okriljem katere ustvarja Dejan, ki je očeta izgubil še kot najstnik. Obdobje je bilo zanj izredno težko in še vedno vsak dan pomisli nanj, omenjeni koncert bo tako zanj še toliko bolj poseben. »Največji koncert, poln čustev, presenečenj, ponarodelih pesmi in izjemne energije, bo poklon Brendijevi glasbi, ob kateri smo se zaljubljali, veselili, smejali in jokali,« pravi Dejan ter dodaja: »To bo koncert nostalgije in spominov.« Ker je mnogo njegovih in Brendijevih oboževalcev presenetil naval na vstopnice, se je glasbenik, ki se je v oddaji Zvezde plešejo izkazal tudi kot odličen plesalec, odločil, da dogodek ponovi, in sicer pet dni pozneje – 20. novembra, tokrat v kulturni dvorani Tabor v Mariboru.

Več iz teme

Dejan VunjakBrendikoncertspominobletnica
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
60. OBLETNICA

Harmoniko lahko igra vsak, a nihče kot Lojze Slak (FOTO)

Njegove viže še danes odmevajo v vinogradih, na veselicah in zasebnih zabavah.
Mojca Marot12. 2. 2026 | 15:15
15:15
Novice  |  Slovenija
KONEC TEDNA SPET SPREMEMBA

Branko Gregorčič o tem, kakšno vreme nas čaka med počitnicami

V nadaljevanju prihodnjega tedna se bo vreme spreminjalo in temperature bodo nihale.
12. 2. 2026 | 15:15
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Preklicali iskanje pogrešanega Alija (29), policija sporočila žalostno vest

Pogrešali so ga od sredinega jutra.
12. 2. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REZULTATI RAZISKAVE

Dobra novica za ljubitelje kave: niža tveganje za to bolezen

Rezultati raziskave so pokazali, da je pri ljubiteljih kave nižje tveganje za demenco.
12. 2. 2026 | 15:00
14:54
Novice  |  Slovenija
NEKONVENCIONALNI PRISTOP

Slovenski učitelj, oblečen v samoroga, stopil pred učence: razložil nam je zakaj (FOTO)

Slovenski učitelj Uroš Ocepek, ki poučuje na področju računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, je v lanskem letu dobil izjemno priznanje.
12. 2. 2026 | 14:54
14:34
Bulvar  |  Domači trači
OHRANJA SPOMIN NA OČETA

Mineva 15 let od smrti legendarnega Brendija, tako se mu bo poklonil sin Dejan Vunjak

Brendi je umrl 19. junija 2011 po nastopu v Lipici.
12. 2. 2026 | 14:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki