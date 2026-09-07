Minilo prvo leto njunega zakona, Tina Gaber Golob pokazala, kako z možem praznujeta: »Možek moj zlati« (VIDEO)

Pred natanko letom dni sta Robert Golob in Tina Gaber Golob svojo ljubezensko zgodbo okronala s poroko. 6. septembra 2025 sta si v Vili Tartini v Strunjanu obljubila zvestobo, ob njiju pa so bili njuni najbližji. Poročni obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, zakonca pa sta svoj veliki dan večinoma ohranila zase in ga šele pozneje z nekaj utrinki delila tudi s svojimi sledilci. Njuna ljubezenska zgodba je bila sicer v javnosti že precej pred poroko. Prvič sta se kot par uradno skupaj pojavila na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2023, čeprav so se ugibanja o njuni zvezi pojavila že prej. Od takrat sta skupaj prestala precejšen del življenja pod žarometi javnosti, svojo zasebnost pa sta kljub temu skušala čim bolj obvarovati.

Tudi poroko sta dolgo skrivala. Svojo zaroko sta javno potrdila šele nekaj dni pred poročnim dnem, ko sta na družbenih omrežjih objavila skupno fotografijo z zgovornim zapisom »Ti, jaz. Midva« in simbolom prstana. Kmalu zatem je sledil njun veliki dan v Strunjanu, danes pa že praznujeta prvo obletnico zakona.

Leto dni pozneje se zdi, da jima dobre volje, nežnosti in medsebojnega nagajanja ne manjka. Tina Gaber Golob je ob obletnici na družbenih omrežjih objavila zabaven utrinek iz njunega prvega leta zakona, ob njem pa možu namenila tudi ljubeče voščilo. Izbrala je prav poseben spomin, ki po njenem dokazuje, da zakon ni vedno lahek, da se z voljo da doseči marsikaj in da žena svojega moža z veseljem pripravi tudi na vse »težke ege« življenja. Na družbenih omrežjih je objavila kratek videoposnetek, na katerem z možem telovadita. Golob leži na vadbeni napravi, Tina pa je iztegnjena nad njim, medtem ko jo z rokami dviguje v zrak. Ob posnetku je zapisala hudomušno razlago, kaj naj bi ta prizor dokazoval.

»Zakon ni vedno lahek«

»En lep spomin iz najinega prvega leta zakona, ki dokazuje troje: da zakon ni vedno lahek, da se vse da, če se hoče, in da te žena vedno z veseljem natrenira za vse 'težke ege' okoli tebe,« je zapisala Tina Gaber Golob. Sporočilo je sklenila precej bolj romantično in možu namenila tudi nežne besede: »Na naju in še na mnoga skupna leta, možek moj zlati!«

Objava je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev, ki so se odzvali predvsem na nenavadni telovadni podvig. Nekateri so se pošalili na račun Golobovega videza na posnetku, drugi pa so zakonca ob obletnici preprosto pozdravili in jima zaželeli srečo.

Med komentarji je bilo mogoče prebrati tudi: »Kot vidimo, si lahka kot peresce. Srečno.« Nekdo drug je pripomnil: »Tako pa žena spodbuja svojega moškega, da je fit.«