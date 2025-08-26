Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)

Lendava je minuli konec tedna dišala po bograču – priljubljeni enolončnici, ki vsako leto privabi tisoče obiskovalcev in tekmovalcev. Bogračfest je za mesto na skrajnem vzhodu države več kot le kulinarični dogodek – je družabni vrhunec poletja, kjer se zberejo domačini, turisti in tudi politiki.

Med kotli in kuhalnicami smo letos opazili tudi ministra za finance Klemna Boštjančiča ter ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka, ki sta dogodek obiskala kot predstavnika Gibanja Svoboda. Kuharije se nista udeležila, sta pa z obiskovalci izmenjala nekaj besed.

Lendavski župan Janez Magyar in zmagovalka MasterChefa Miša Koplova. FOTO: Mediaspeed

Boštjančič fotografiral tudi v družbi političnih nasprotnikov, lendavskim županom Janezom Magyarom in člani stranke Demokrati, katere predsednik je Anže Logar (nekoč poslanec in minister SDS). Župan Janez Magyar je na lokalnih volitvah 2022 drugič zmagal kot skupni kandidat strank SDS in NSi, zato ni nenavadno, da je bilo na Bogračfestu opaziti tudi člane podmladka SDS in lokalnega odbora te stranke.

V stranki so ob tem zapisali, da cenijo pomen podpore lokalnim skupnostim in da Bogračfest predstavlja priložnost za povezovanje na lokalni ravni, izmenjavo pogledov in krepitev sožitja. Boštjančič, ki se festivala redno udeležuje, je poudaril, da ga prijetno vzdušje in stik z ljudmi vedno znova navdušita, minister Novak pa je kot novinec obljubil, da se bo v Lendavo še vrnil.

Lendavski župan Janez Magyar in vodja Demokratov Anže Logar. FOTO: Mediaspeed

Bograč je, kot kaže, jed, ki zna združiti različne okuse – tudi politične.