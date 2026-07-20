Minister Vrtovec na dopustu: Zdaj veste, kaj je moja izbira (FOTO)

Poletje je čas, ko tudi politiki za nekaj dni odložijo službene obveznosti in javnosti pokažejo nekoliko bolj sproščeno plat svojega vsakdana. Med njimi je tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram razveselil s počitniško fotografijo z morja. Na posnetku minister sedi na vodnem skuterju, družbo pa mu dela hčerka. Ob fotografiji je zapisal: »Morske radosti. Zdaj veste, kaj je moja izbira, če sta na izbiro vodni skuter in gokart. Zgleda, da se ta strast do adrenalinskih podvigov prenaša tudi na potomce. Uživajte v poletnih dneh!« Čeprav ni razkril, kje z družino dopustuje, je iz fotografije razvidno, da si je privoščil nekaj dni oddiha ob morju.

Vrtovec pa je v objavi razkrije še eno zanimivost o sebi. Med vodnim skuterjem in gokartom bi brez oklevanja izbral vodni skuter. Ob tem je v šali pripomnil, da se ljubezen do adrenalinskih podvigov očitno prenaša tudi na mlajšo generacijo.

Od ministrskih obveznosti do poletnega oddiha

Poletje za Vrtovca prihaja po zelo dejavnem začetku mandata. Junija je prevzel vodenje Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, ob nastopu funkcije pa napovedal pospešitev ključnih infrastrukturnih in energetskih projektov, med katerimi izstopajo razvoj prometne infrastrukture, energetska varnost države ter nadaljevanje priprav na projekt drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2).

V zadnjih tednih je bil minister večkrat na terenu. Po junijskih neurjih si je ogledal škodo na prizadetih območjih in poudaril pomen čim hitrejše sanacije prometne infrastrukture. Sredi julija pa je skupaj z županjami in župani enajstih občin podpisal protokol za nadaljnji razvoj 3.a razvojne osi, s katerim želi država izboljšati prometno povezanost in varnost na tem delu Slovenije. Ob vseh delovnih obveznostih zato ne preseneča, da si je minister v poletnih mesecih vzel nekaj časa tudi za družino.