Minister Rončević poziral v domači postelji in pokazal svoj večerni ritual (FOTO)

Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je tokrat pokazal precej bolj domačo plat svojega vsakdana. Namesto za govorniškim pultom ali v šolski telovadnici se je fotografiral kar v postelji, s knjigo v rokah in štiriletno hčerkico Ano ob sebi. Ob fotografiji je pripisal kratko in jasno: »Pravljica. Za bralno pismenost. Vsak večer.«

In če je ob začetku šolskega leta prvošolčkom v roke položil ustavo, je doma večerni repertoar očitno precej bolj prilagojen starosti in sta z očetom, kot kaže fotografija, ostala pri slikanicah. Minister je ob objavi delil kar dve različni fotografiji večernega branja, s katerima je očitno želel pokazati, da ne gre le za enkratno poziranje za družbena omrežja. Ob obeh prizorih je v ospredju ista rutina: knjiga v rokah, hčerkica ob njem in večerna pravljica. Tudi zapis »Pravljica. Za bralno pismenost. Vsak večer.« je dal jasno vedeti, da naj bi bilo skupno branje pri njih doma stalnica.

(Oglejte si fotografijo):

Poteza šolskega ministra Rončevića je ob začetku šolskega leta sicer precej odmeval prav z odločitvijo, da prvošolci ob vstopu v šolo prejmejo ustavo. Takrat je pojasnil, da prvi šolski dan ni le začetek poti znanja, ampak tudi osebnostne rasti, razvijanja odgovornosti, spoštovanja in pripadnosti skupnosti. »Prav zato želimo, da jih ob vstopu na novo izobraževalno pot spremljajo tudi simboli, ki predstavljajo temelje države in skupnosti, katere del so,« je takrat dejal.

Odločitev pa ni ostala brez pripomb. Med kritikami se je pojavilo tudi precej praktično vprašanje: ali je smiselno ustavo podariti otrokom, ki ob vstopu v prvi razred še ne znajo brati. Odgovor ministra je, kot kaže, preprost: »berite jim vi«. In, sodeč po njegovi zadnji objavi, se tega nasveta drži tudi sam.

Tudi strokovnjaki poudarjajo, da je redno branje otrokom veliko več kot le prijeten večerni ritual. Staršem priporočajo glasno in skupno branje že od najzgodnejšega obdobja, saj otrok ob knjigah širi besedni zaklad, spoznava zahtevnejše stavčne strukture in razvija jezikovne ter zgodnje bralne spretnosti. Skupno branje spodbuja tudi pogovor med otrokom in staršem, krepi njun odnos ter otroku pomaga pri socialnem in čustvenem razvoju, so si edini strokovnjaki.