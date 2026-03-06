Ministrica Vrečko na čelo filharmonije imenovala moža te znane pevke

Kulturna ministrica Asta Vrečko je za direktorja Slovenske filharmonije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala Nejca Avblja. Mandat bo nastopil 20. maja, so sporočili s kulturnega ministrstva. Kot so zapisali, je Avbelj kulturni menedžer in violinist z več kot desetletnimi vodstvenimi, poslovnimi in umetniškimi izkušnjami v javnem in zasebnem sektorju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik, diplomirani glasbenik violinist in magister poslovnih ved. Deluje kot strokovnjak za upravljanje kulturnih organizacij z izrazitim poudarkom na učinkovitem organizacijskem vodenju in strateškem razvoju.

Sicer pa je Nejc Avbelj širši javnosti znan tudi kot mož naše znane glasbenice Eve Černe, ki je po poroki k dekliškemu priimku pripela še moževega in se zdaj predstavlja kot Eva Černe Avbelj. Eva Černe je pred devetimi leti nastopila tudi na slovenskem izboru za pesem Evrovizije EMA, kjer je zasedla drugo mesto. Srečo je pozneje poskusila še dvakrat, a na Evrosong se ji ni ne v drugo niti v tretje ni uspelo prebiti. Je pa pri komaj 16 letih zmagala na tekmovanju Bitka talentov ter si tako na široko odprla vrata v svet glasbe. Trenutno je članica SNG Opera in balet Ljubljana.