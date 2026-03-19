Miran Rudan delil žalostno vest in ostal brez besed: »Smo kot družba res padli tako nizko?«

Izguba ljubljenčka je za večino, vsaj za tiste ljubeče skrbnike, ki svoje kosmatince vidijo kot družinske člane, izredno travmatična in predvsem žalostna izkušnja. S temi živalski prijatelji preživimo leta, z njimi delimo dobro in slabo, v tolažbo so nam, nas razveseljujejo in dajejo brezpogojno ljubezen, zato je povsem normalno, da za njimi ostane velika praznina. Kako močno ta boli, je pred dnevi občutil tudi slovenski glasbenik Miran Rudan, ki je izgubil svojega »belega angela« Arija. Z njim je bil dolgih devet let, kot je v čustveni objavi na družabnih omrežjih zapisal Rudan, je bil Ari bolj družinski član kot pes, zato je bila tudi žalost ob izgubil velika in glasbenik jo je izlil na medmrežje, kjer se je od svojega zvestega sopotnika tudi poslovil. Njegova objava pa je bila, kot kaže, deležna tudi kar nekaj neprimernih komentarjev, kar je mnoge presenetilo, Rudana pa še dodatno razžalostilo in prizadelo.

»Včeraj sem na družbenih omrežjih delil žalostno novico, da je umrl naš kuža Ari. Bil je del mojega življenja in pogosto sem ga objavljal na svojih profilih. Zato se mi zdi povsem prav, da ljudem povem, da ga žal ni več. To je zame težak trenutek in objava je bila način, da se poslovim od njega in delim svojo žalost. Žal pa se vedno najdejo ljudje, ki tudi v takšnih trenutkih pokažejo veliko zlobe. Namesto besed podpore napišejo nekaj neprijaznega, neresničnega ali pa žaljivega, ki nima veze z objavo. Takrat se res vprašam, zakaj je nekaterim tako težko pokazati malo sočutja ali pa objavo, ki se jim ne zdi smiselna, samo preskočiti. Mislim, da bi morali vsi večkrat pomisliti, kako naše besede vplivajo na druge. Ena prijazna beseda lahko nekomu polepša dan, ena zlobna pa lahko še poveča bolečino,« je v objavi med drugim zapisal legendarni pevec, ki se sprašuje, ali smo kot družba res padli tako nizko, da se nam zdi primerno širiti sovraštvo in v varnem zavetju spletne anonimnosti deliti sovraštvo in ljudi, celo ko so čustveno izredno ranljivi in na dnu, brez zadržkov žaliti.

»Svet bi bil veliko lepši, če bi ljudje tudi na družbenih omrežjih pokazali več razumevanja, sočutja in človečnosti in ne bi svojih frustracij izlivali na druge ljudi, ki jih sploh ne poznajo,« je še dodal Rudan in se ob tem vsem, ki so mu ob izgubi ljubljenega Arija izrekli sožalje ter mu namenili kakšno spodbudno besedo, iskreno zahvalil.