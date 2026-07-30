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Miran Rudan in njegova 21 let mlajša Atina sta v Benetkah obeležila posebno obletnico (FOTO)

Na družbenem omrežju je z romantično fotografijo in iskrenimi besedami pokazal, da je njuna ljubezen po 18 letih še vedno trdna.
Miran Rudan in Atina. FOTO: Facebook
Miran Rudan in Atina. FOTO: Facebook
K. G.
 30. 7. 2026 | 07:58
 30. 7. 2026 | 07:58
1:42
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Miran Rudan je svoje sledilce presenetil z redkim vpogledom v zasebno življenje. Na družbenem omrežju Facebook je objavil skupno fotografijo s partnerico Atino Nadur in z nekaj preprostimi, a iskrenimi besedami obeležil pomembno obletnico njune zveze. »18 let. Ne popolnih, ampak najinih … in prav zato neprecenljivih,« je zapisal ob fotografiji, ki je hitro požela številne všečke, čestitke in lepe želje njegovih sledilcev.

Ljubezenska zgodba glasbenika in Atine se je začela leta 2008. Čeprav je njegova življenjska sopotnica od njega mlajša kar 21 let, razlika v letih zanju nikoli ni predstavljala ovire. Nasprotno – skozi leta sta večkrat dokazala, da uspešna zveza temelji predvsem na zaupanju, spoštovanju in medsebojni podpori. V času skupnega življenja sta si ustvarila družino in se razveselila dveh sinov, družina pa je za priljubljenega pevca že vrsto let na prvem mestu. O Atini je v preteklosti večkrat govoril z veliko topline in poudaril, da mu stoji ob strani v dobrih in slabih trenutkih.

Par je sicer že več let zaročen. Načrtovano poroko so pred časom prekrižale nepredvidene okoliščine, pozneje pa se z uradnim datumom nista več obremenjevala. Kot sta že večkrat poudarila, je bistveno to, da sta srečna, ne glede na to, ali je njuna zveza potrjena tudi pred matičarjem.

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