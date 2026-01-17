Miran Rudan v solzah: »Prej bi pričakoval Resnika kot to!« (VIDEO)

Čeprav ga poznamo kot karizmatičnega glasbenika in avtorja številnih uspešnic, ima Miran Rudan, tako kot vsak izmed nas, svoje slabe navade. Na Radiu Robin je voditelj Sandi Morel Mirana spomnil na pogovor izpred dobrega leta, ko so Miranovo ženo Anito vprašali, katera je njegova najbolj nadležna razvada. Odgovor je bil neposreden in brez olepševanja: »Vedno polula rob WC školjke.«

»Si se odvadil?« je zanimalo Sandija. Miranov ni bil odgovor prav nič diplomatski: »Mislim, da ne.« Sandi je zato po telefonu poklical Anito in preveril, kakšno je stanje doma. »Še vedno se ni odvadil. Žugam proti njemu in proti obema tamalima,« je dejala. Voditelj se je ob tem pošalil, da sta se očitno sinova učila od očeta. Anita je pogovor zaključila v toplem in srčnem tonu. Miranu je zaželela, da naj še naprej ustvarja odlična besedila in dobro glasbo ter da naj bo srečen.

Tega res ni pričakoval

Miran za trenutek obstal, v očeh pa so se mu nabrale solze. »Tega nisem pričakoval. Vse bi pričakoval prej, še mogoče Resnika,« je dejal. Miran Rudan ostaja eden tistih glasbenikov, ki jih občinstvo ceni zaradi iskrenosti. Na odru profesionalec, doma pa čisto navaden mož in oče z nekaj povsem človeškimi razvadami.