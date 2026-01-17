  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRETRESLJIVO

Miran Rudan v solzah: »Prej bi pričakoval Resnika kot to!« (VIDEO)

Pogovor o slabih navadah se je po klicu žene končal z ganljivimi besedami.
Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed
Miran Rudan. FOTO: Mediaspeed
K. G.
 17. 1. 2026 | 18:25
A+A-

Čeprav ga poznamo kot karizmatičnega glasbenika in avtorja številnih uspešnic, ima Miran Rudan, tako kot vsak izmed nas, svoje slabe navade. Na Radiu Robin je voditelj Sandi Morel Mirana spomnil na pogovor izpred dobrega leta, ko so Miranovo ženo Anito vprašali, katera je njegova najbolj nadležna razvada. Odgovor je bil neposreden in brez olepševanja: »Vedno polula rob WC školjke.«

»Si se odvadil?« je zanimalo Sandija. Miranov ni bil odgovor prav nič diplomatski: »Mislim, da ne.« Sandi je zato po telefonu poklical Anito in preveril, kakšno je stanje doma. »Še vedno se ni odvadil. Žugam proti njemu in proti obema tamalima,« je dejala. Voditelj se je ob tem pošalil, da sta se očitno sinova učila od očeta. Anita je pogovor zaključila v toplem in srčnem tonu. Miranu je zaželela, da naj še naprej ustvarja odlična besedila in dobro glasbo ter da naj bo srečen.

Tega res ni pričakoval 

Miran za trenutek obstal, v očeh pa so se mu nabrale solze. »Tega nisem pričakoval. Vse bi pričakoval prej, še mogoče Resnika,« je dejal. Miran Rudan ostaja eden tistih glasbenikov, ki jih občinstvo ceni zaradi iskrenosti. Na odru profesionalec, doma pa čisto navaden mož in oče z nekaj povsem človeškimi razvadami. 

Več iz teme

Miran RudanženaOdkrito priznanjeslabe navadeRadio RobinSandi Morel
ZADNJE NOVICE
18:25
Bulvar  |  Domači trači
PRETRESLJIVO

Miran Rudan v solzah: »Prej bi pričakoval Resnika kot to!« (VIDEO)

Pogovor o slabih navadah se je po klicu žene končal z ganljivimi besedami.
17. 1. 2026 | 18:25
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SPIDVEJ

Mlada Tia je prva Slovenka z licenco

V Krškem se kali in razvija 13-letna Tia Zorko. Lani je prvič tekmovala, želi si nov dodaten motor, ob sebi ima ljudi, ki jo spodbujajo in ji pomagajo.
17. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
72 LET

Slovenski ples ne pozna meja

Večer, ko se v ritmu glasbe in pogovorov srečajo generacije koroških Slovencev. Slovenski ples tudi po dolgih desetletjih ostaja živ dokaz, da tradicija in sodobnost zlahka zaplešeta skupaj.
17. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: retrogradno gibanje Jupitra v Raku nas vabi k razmisleku

Novi začetki in inovacije v središču pozornosti.
17. 1. 2026 | 18:00
17:35
Novice  |  Svet
V AVSTRALIJI

Po prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let ugasnili 4,7 milijona profilov

Podjetjem, ki bi kršila zakon, grozijo milijonske globe.
17. 1. 2026 | 17:35
17:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Pogrešajo 41-letnega Slobodana. Ste ga kje videli? (FOTO)

Po informacijah Policijske uprave Maribor je bil Slobodan Jedrinović nazadnje opažen 16. januarja okrog 19.30, ko se je odpeljal od doma z avtomobilom Škoda Octavia MB 13-SAG.
17. 1. 2026 | 17:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki