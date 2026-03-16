Miran Rudan žaluje: »Še vedno se zdi, kot da boš vsak trenutek prišel skozi vrata«

Miran Rudan ima veliko srce, v katerem ni prostora le za soljudi, eden naših najbolj priljubljenih glasbenikov obožuje tudi živali. Sam je bil dolgih devet let srečen, da mu je družbo delal Ari, »beli angel«, kot je o njem zapisal v srce parajoči objavi na družabnem omrežju. »Devet let si bil del našega vsakdana, naše družine in našega srca. Bil si več kot pes – bil si naš zvesti prijatelj, naš tihi spremljevalec in nekdo, ki nas je vedno znal razveseliti,« je Ariju v spomin zapisal Rudan, ki še ni povsem dojel, da čudovitega kosmatinca ni več v njegovem življenju. »Še vedno se zdi, kot da boš vsak trenutek prišel skozi vrata, z veselim pogledom in tistim svojim značilnim nasmehom, ki ga imajo samo samojedi. Toliko sprehodov, izletov, crkljanja in skupnih trenutkov smo doživeli skupaj. Vsak od njih nam bo za vedno ostal v spominu,« se je pasjemu prijatelju poklonil glasbenik.

»Hvala ti, Ari, za tvojo brezpogojno ljubezen, za zvestobo in za vse veselje, ki si ga prinesel v naše življenje. Naučil si nas, kako preprosta in iskrena je lahko ljubezen. Čeprav si moral oditi, boš vedno del nas. Vedno boš imel posebno mesto v naših srcih. Pogrešamo te bolj, kot lahko povedo besede,« je še dodal in svojemu belemu angelu zaželel, da bi tam za mavrico svobodno tekal.