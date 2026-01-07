Miranu Rudanu je videospot odobrila mama

Miran Rudan velja za enega najuspešnejših in najprepoznavnejših slovenskih pop glasbenikov. Na glasbeni sceni je prisoten že več kot štiri desetletja, v tem času pa je ustvaril opus pesmi, ki so zaznamovale različne generacije poslušalcev. Tudi po več kot 40 letih ustvarjanja Rudan ostaja izjemno aktiven glasbenik. S svojo zasedbo inDESIGN redno nastopa na odrih po vsej Sloveniji in potrjuje, da njegova glasba nima roka trajanja.

Glasbenik je v teh dneh v svet poslal nov videospot za pesem Hočem te, ki razkriva njegovo osebno in čustveno plat ustvarjanja. Nastajala je tiho in iskreno, brez velikih besed. »Pesem govori o odnosu, ki se gradi skozi čas, preizkušnje in vsakdanje trenutke. O ljubezni, ki ni samoumevna, temveč zraste iz zvestobe, hvaležnosti in globoke povezanosti. Pesem izstopa po svoji neposrednosti in čustveni iskrenosti, s katero se lahko poistoveti vsak, ki ima ob sebi osebo, ki jo ima rad in jo spoštuje,« pravi pevec. Dobila je videospot, ki so ga posneli na različnih lokacijah, v glavnih vlogah pa sta se znašla Dragi in Miha Potočnik, ki s svojo zaljubljenostjo zgodbi data piko na i. Pod melodijo se je podpisal kitarist zasedbe inDESIGN Maj Vlašič, besedilo pa je napisal Miran.

Sicer pa je pevec na družbenih omrežjih delil fotografijo s svojo mamo, s katero ima že vse življenje zelo lep odnos. Večkrat poudari, da ga mama ponosno spremlja in podpira na glasbeni poti. »Mama je slišala novo pesem Hočem te in si ogledala videospot ter dala zeleno luč za premiero. To, da jo še vedno imam, mi ogromno pomeni,« je zapisal ob njuni skupni fotografiji, s katero je navdušil spletne prijatelje.

S svojo zasedbo inDESIGN je poslušalce v novem letu razveselil z novo pesmijo. FOTO: NEO VISUALS