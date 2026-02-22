Mirjam Poterbin je nekaj že štirikrat naredila za Rebeko Dremelj (FOTO)

V svetu znanih, kjer so urniki pogosto natrpani in so pristne vezi včasih redkost, sta Rebeka Dremelj in Mirjam Poterbin znova dokazali, da njuna prijateljska vez premika gore – ali pa vsaj kilometre na avtocesti. Rebeka te dni s predstavo »Šminka in sekirca«, v kateri nastopa tudi Gorka Berden, polni dvorane po Sloveniji, v prvi vrsti pa jo pogosto spremlja prav Mirjam, mama našega košarkarskega asa Luke Dončića.

Rebeka je na družbenem omrežju Instagram delila čustven zapis in fotografiji, na katerih obe žarita od sreče. Pri tem je razkrila podrobnost, ki je verjetno marsikoga presenetila: Mirjam je njeno predstavo videla že četrtič! »Veš tisto, ko te prijateljica že četrtič pride gledat na predstavo. Ko se ji ni problem pripeljati iz Ljubljane. Ko sedi v dvorani, kot da te gleda prvič. Samo zato, da te vidi. Da je tam. Da sta skupaj. Še malo, pa bo znala tekst na pamet,« je Rebeka zapisala v svoji objavi.

Na sporedu še veliko predstav

Mirjam pa bo imela v prihodnjih dneh še kar nekajkrat priložnost videti svojo prijateljico v predstavi. Naslednjič, 27. februarja, bo nastopila v Kranjski Gori. Za tem pa bo imela še kar nekaj nastopov tudi v marcu in aprilu.