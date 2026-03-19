Ste videli, kako je Miša Molk brutalno udarila po soočenjih?

Predvolilna soočenja so v zadnjih dneh znova v ospredju javnosti, z njimi pa tudi vse glasnejše kritike na račun kakovosti politične razprave. Med kritiki je tudi legendarna Miša Molk, ki je brez zadržkov opozorila na pomanjkljivosti, ki jih sama opaža. Po njenem mnenju tovrstna soočenja »neprijetno razkrivajo razmerje med količino izrečenih besed in dejansko uporabno vsebino«. Kot poudarja, razprave pogosto zaznamujejo izmikanje, podtikanja in celo neresnice, medtem ko konkretnih rešitev in jasnih vizij za prihodnost skoraj ni. Posebej jo moti ponavljajoča se raba fraz, kot sta »zavedati se moramo« ali »zavedam se, da«, ki po njenem prepričanju ne odražajo resničnega prevzemanja odgovornosti.

»Ni videti, da bi se nekateri kandidati zares zavedali, kako slabo učinkuje njihova izmuzljiva retorika,« opozarja. Ob tem dodaja, da je še bolj problematično dejstvo, da se pogosto ne zavedajo širšega vpliva svojih besed na družbo. Po njenem razumevanju zavedanje pomeni predvsem sposobnost prepoznati posledice lastnih izjav in dejanj – ter jih tudi upoštevati. Prav zato jo skrbi smer, v katero se razvija volilna kampanja. Posebej kritična je do žaljivih in neprimernih prijemov, ki se vse pogosteje pojavljajo: »Skrbijo me vulgarne podobe, manipulacije in ekstremni načini diskreditacije,« opozarja. Takšni pristopi po njenem mnenju spodjedajo temeljne moralne in etične vrednote ter znižujejo raven javnega diskurza.

Namesto soočenja idej in programov se kampanja prepogosto sprevrže v napade na politične nasprotnike. Tak način delovanja Molkova označuje kot otročji: pridobivanje pozornosti z diskreditacijo drugih, namesto z lastnimi vsebinami, po njenem ne prispeva k razvoju družbe. »Gre za bližnjico, ki vodi stran od kakovostnega dialoga in odgovornega soustvarjanja javnega prostora,« še poudarja.