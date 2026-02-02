  • Delo d.o.o.
PO BRATRANCU DOBIL ŠE BRATA IN OČETA

Mišo Kontrec mlajši o podobnostih, ki so sprožile številna ugibanja o sorodstvenih vezeh

Mišo Kontrec ml. iz skupine Langa ima univerzalen obraz.
Mišo Kontrec mlajši iz skupine Langa ima očitno univerzalni obraz.
Mišo Kontrec mlajši iz skupine Langa ima očitno univerzalni obraz. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Roman Turnšek
 2. 2. 2026 | 11:07
Mišo Kontrec ml. iz skupine Langa ima očitno univerzalen obraz, mnogi namreč pravijo, da je podoben več ljudem. Nedolgo tega so oboževalci postali pozorni nanj in na Roka Piletiča iz skupine BQL. Iz naključne šale v zvezi s tem so se nato pojavila ugibanja, ali sta morda sorodnika. »Ko sem v eni od televizijskih oddaj na zaslonu zagledal najini sliki, ki so ju objavili za primerjavo, sem tudi sam presenečeno ugotovil, da je med nama zares zaznati določeno fizično podobnost. Doslej namreč o tem še nikoli nisem razmišljal. Ampak bratranca ali brata pa kljub temu nisva, haha,« je takrat pojasnil za Bulvar.

Končalo pa se ni s to primerjavo, ta je bila šele začetek. »Če bi morali ugibati, kdo je moj oče, bi marsikdo pokazal na napačnega moškega. In prav zato moja rodbinska zgodba že leta buri duhove. Moj oče Jože mi je dal ime po svojem bratu Mišu. Ko sva se začela oba pojavljati na glasbeni sceni, so naju s stricem ljudje vse pogosteje zamenjevali – zaradi imena, še bolj pa zaradi osupljive podobnosti. Da bi preprečil zmedo, sem se začel predstavljati kot Mišo Kontrec mlajši. A s tem se je ugibanje šele dobro začelo. Večina ljudi je namreč prepričana, da je očetov brat Mišo moj oče. Po videzu sem mu zelo podoben. Tudi violino igrava oba. Naključje? Po mnenju mnogih zagotovo ne,« pove.

Bolj je podoben Iztoku kot pravemu očetu.
Bolj je podoben Iztoku kot pravemu očetu.

Mišo je sklenil, da sorodstvenih vezi ne bo več komentiral. 

To je sklenil Mišo

Prava eksplozija, kot jo označuje Mišo, pa se je zgodila v podkastu pri Iztoku Gartnerju, kamor sta bila povabljena z očetom. »Iztok me je brez ovinkarjenja vprašal, ali sem sploh prepričan, da je Jože moj oče in ne Mišo. V šali sem odgovoril, da bom moral preveriti pri stricu, Iztok pa je dodal, da mi potem Jože mogoče brez veze daje denar, če bi mi ga moral Mišo. Smeha ni manjkalo – dvomi pa so ostali.« Zgodba se je nadaljevala nekaj mesecev kasneje na zaključni zabavi v baru v Slovenski Bistrici, kjer so nastopali. Iztok in njegova partnerica Monika sta prišla med goste, tema o sorodstvenih razmerjih pa je spet oživela. »Pred objektiv smo stopili jaz, moj oče in Iztok. Iztok je takrat zmagoslavno pripomnil, da sem mu zelo podoben, očetu pa ne. Omemba DNK-testa ni več zvenela kot šala, ampak skoraj kot resen načrt. Ko sva potem z Iztokom objavila skupne fotografije na družbenih omrežjih, so sledilci enoglasno razsodili: Vidva sta kot brata! In tako se je družinska detektivska zgodba še dodatno zapletla.« Mišo je sklenil, da sorodstvenih vezi ne bo več komentiral. 

