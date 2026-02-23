  • Delo d.o.o.
NAJLEPŠA V DRŽAVI

Miss Slovenije: lepotice čistile hlev

Finalistke izbora Miss Slovenije obiskale kmetijo. Prava misica mora imeti karizmo, empatijo, občutek odgovornosti.
U. S.
 23. 2. 2026 | 06:40
4:12
A+A-

Že čez dober mesec bo jasno, katera bo letošnja miss Slovenije. Za laskavi naziv se poteguje 15 deklet, finalistk, ki so se doslej že pomerile v več izzivih, tudi takih, ki jih sicer ne bi povezali z lepotnim izborom. Letos se je na izbor prijavilo več kot 170 deklet iz vseh delov Slovenije, je povedala lastnica licence za Miss Slovenija Jelka Verk: »To me izjemno veseli. Je dokaz, da projekt Miss Slovenije mlade ženske prepoznavajo kot priložnost za osebno rast, izkušnje in nove poti.«

Čakale so jih nove izkušnje, nove poti, na eni izmed njih so finalistke visoke pete zamenjale za gumijaste škornje. Zavihale so rokave in stopile v svet, kjer dan narekujeta narava in delo. Namesto odrskih luči so jih pričakali vonj sena, živina in toplina domačega dvorišča: obiskale so kmetijo Jake Šinkovca v Dolenjem Dolu pri Škocjanu. In prav v tem okolju so pokazale svojo pravo moč. Gospodar Jaka, član znane glasbene skupine Firbci, jih je sprejel z nasmehom in povabil v svoj vsakdan. Čiščenje, hranjenje, pobiranje jajc, skrb za živali, vse to je čakalo petnajsterico, dekleta so dokazala, da znajo stopiti iz cone udobja in predano opraviti naloge, ki so daleč od glamurja, ličil, opraviti delo, ki zahteva potrpežljivost, odgovornost in spoštovanje. In medsebojno podporo. V domači kleti jih je sprejel še Jakov oče in jih povabil na kozarec domače pijače. Pogovor, smeh in sproščenost so napolnili prostor. Ko so zazvenele prve note karaoke pesmi, se je dan zaključil tako, kot je najlepše – s pesmijo. Za dodatno presenečenje je poskrbela še Suzana Guček iz podjetja Kronoterm, ki je dekletom izročila darila kot zahvalo za njihov trud in energijo.

15 finalistk

upa na naziv miss Slovenije.

