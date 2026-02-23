Miss Slovenije: lepotice čistile hlev

Že čez dober mesec bo jasno, katera bo letošnja miss Slovenije. Za laskavi naziv se poteguje 15 deklet, finalistk, ki so se doslej že pomerile v več izzivih, tudi takih, ki jih sicer ne bi povezali z lepotnim izborom. Letos se je na izbor prijavilo več kot 170 deklet iz vseh delov Slovenije, je povedala lastnica licence za Miss Slovenija Jelka Verk: »To me izjemno veseli. Je dokaz, da projekt Miss Slovenije mlade ženske prepoznavajo kot priložnost za osebno rast, izkušnje in nove poti.«

Čakale so jih nove izkušnje, nove poti, na eni izmed njih so finalistke visoke pete zamenjale za gumijaste škornje. Zavihale so rokave in stopile v svet, kjer dan narekujeta narava in delo. Namesto odrskih luči so jih pričakali vonj sena, živina in toplina domačega dvorišča: obiskale so kmetijo Jake Šinkovca v Dolenjem Dolu pri Škocjanu. In prav v tem okolju so pokazale svojo pravo moč. Gospodar Jaka, član znane glasbene skupine Firbci, jih je sprejel z nasmehom in povabil v svoj vsakdan. Čiščenje, hranjenje, pobiranje jajc, skrb za živali, vse to je čakalo petnajsterico, dekleta so dokazala, da znajo stopiti iz cone udobja in predano opraviti naloge, ki so daleč od glamurja, ličil, opraviti delo, ki zahteva potrpežljivost, odgovornost in spoštovanje. In medsebojno podporo. V domači kleti jih je sprejel še Jakov oče in jih povabil na kozarec domače pijače. Pogovor, smeh in sproščenost so napolnili prostor. Ko so zazvenele prve note karaoke pesmi, se je dan zaključil tako, kot je najlepše – s pesmijo. Za dodatno presenečenje je poskrbela še Suzana Guček iz podjetja Kronoterm, ki je dekletom izročila darila kot zahvalo za njihov trud in energijo.

15 finalistk upa na naziv miss Slovenije.

miss slovenije kmetija

Na kmetiji je lepo ... FOTOGRAFIJE: Anže Krže

Naziv prinaša odgovornost

Slogan projekta Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo v ospredje postavlja vrednote, kot so domoljubje, povezovanje in podpiranje lokalnih skupnosti. »Verjamem, da vrednote, kot so povezanost, spoštovanje in podpora domačemu okolju, danes niso samoumevne. Zanje se moramo zavestno odločati in jih udejanjati,« pravi Verkova in dodaja: »Zame to ni le slogan, temveč odgovornost – da gradimo mostove med ljudmi, regijami, podjetji in skupnostjo. Miss Slovenije nikoli ni bil le izbor ene osebe, temveč prostor srečevanja slovenskih zgodb, idej in sodelovanja skozi vse leto.« Že dolgo izbor ni zgolj lepotni. Lepota je še vedno del celote, vendar danes pomeni veliko več kot zgolj videz, pojasni Verkova. »Veliko več pozornosti namenimo pogovoru, razmišljanju, komunikaciji in vrednotam, ki jih dekle nosi v sebi. Iščemo potencial, ne popolnosti. Zanima nas, kako razmišlja, kako se izraža, kako reagira v različnih situacijah in ali je pripravljena vlagati v svoj razvoj. Prava misica mora imeti karizmo, samozavest, empatijo in občutek odgovornosti. Pomembno je, da s svojim ravnanjem odraža vrednote projekta in razume odgovornost, ki jo naziv prinaša.«

»Iščemo potencial, ne popolnosti.«

Letos se finalna prireditev po nekaj letih vrača v Ljubljano, vrhunec letošnjega projekta bo 29. marca na Gospodarskem razstavišču. In še ena sprememba je: zbor si boste spet lahko ogledali tudi v živo. Vstopnice so že na voljo na uradni spletni strani Miss Slovenije. Tudi letos boste lahko za svojo izbranko glasovali v vašem in našem najljubšem časopisu, tudi spletnem, seveda: dekle, ki ji boste namenili največ glasov, bo postalo miss Slovenskih novic. In, kdo ve, morda bo prav ta nosila tudi prečudovito krono najlepše.

miss slovenije kmetija