Miss Slovenije odpotovala v Vietnam

Amadea Zupan je odpotovala v Vietnam, kjer bo na prestižnem svetovnem izboru Miss World zastopala Slovenijo. V državi se bodo zbrale predstavnice z vsega sveta, ki jih čakajo številni kulturni, športni, dobrodelni in drugi izzivi. Vsaka od njih bo skušala svojo državo predstaviti na čim bolj prepoznaven in oseben način. Po poklicu zdravnica se na svetovni izbor odpravlja s posebno odgovornostjo in ponosom. Slovenijo želi predstaviti kot sodobno, ustvarjalno in srčno državo, ki spoštuje svojo tradicijo, obenem pa se ponaša z uspešnimi posamezniki, podjetji in kakovostnimi domačimi izdelki.

Pomemben del njenega nastopa bo Talent Show, kjer se bo predstavila s plesno točko. S plesom želi izraziti svojo ženstvenost, energijo in ljubezen do umetniškega ustvarjanja. Nastop bo tako eden od načinov, s katerimi bo mednarodnemu občinstvu pokazala tudi svojo osebnost. Posebno mesto v njeni predstavitvi bo imela slovenska kulturna dediščina. Amadea je s seboj v Vietnam odnesla čudovito gorenjsko narodno nošo Kulturnega društva Akademska folklorna skupina Ozara Kranj. V njej bo predstavila del bogate slovenske tradicije in kulturne identitete ter pokazala, da ima tudi majhna država svojo izjemno kulturno dediščino.

Želim si, da bi skozi svoje nastope, srečanja in aktivnosti pokazala lepoto naše države, toplino naših ljudi ter bogastvo naše kulturne dediščine.

Na svečanih dogodkih in večernih predstavitvah bo nosila elegantne kreacije Poročnega kotička, ki bodo poudarile njen osebni slog in sodobno slovensko estetiko. Pozabila pa ni niti na svoje sotekmovalke. Dekleta z vsega sveta bo obdarila z izdelki slovenskega podjetja Tosama in jim tako približala del domače kakovosti, znanja ter dolgoletne tradicije. Njene pozornosti bodo tako postale še ena priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva in izdelkov, ki jih doma poznajo že številne generacije žensk.

»V veliko čast mi je, da bom lahko Slovenijo predstavila na svetovnem odru. Želim si, da bi skozi svoje nastope, srečanja in aktivnosti pokazala lepoto naše države, toplino naših ljudi ter bogastvo naše kulturne dediščine. Na to pot se odpravljam z velikim ponosom, hvaležnostjo in odgovornostjo,« je pred odhodom povedala Zupanova. Svetovni izbor bo zanjo tudi priložnost za nova poznanstva, izmenjavo izkušenj in spoznavanje drugih kultur. Koncept Miss World namreč že vrsto let poudarja, da tekmovanje ni namenjeno zgolj zunanji lepoti, temveč tudi osebnosti, znanju, talentu, družbeni odgovornosti in dobrodelnosti.

Amadea bo tako v Vietnamu Slovenijo predstavljala skozi več različnih plati – od plesa in mode do kulturne dediščine ter domačih izdelkov. Na svetovni oder odhaja z željo, da bi svojo državo zastopala samozavestno, srčno in dostojanstveno ter ustvarila izkušnjo, ki ji bo ostala v spominu še dolgo po koncu tekmovanja.

Slovensko predstavnico v Vietnamu čakajo številni izzivi. FOTO: OSEBNI ARHIV