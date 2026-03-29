Miss Slovenskih novic je gimnazijka Taja Škarjot

Poleg glavnega naziva miss Slovenije so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes podelili tudi lento za miss Slovenskih novic. Ta naziv je nekaj posebnega tudi zato, ker o zmagovalki ne odloča žirija, temveč bralci, ki prek glasovnic na spletni strani in v časopisu izberejo lepotico, ki jim je najbolj pri srcu. Letos je kraljica ljudskih src postala 18-letna Ljutomerčanka Taja Škarjot.

Slovenske novice najraje spremlja v tiskani obliki

Najmlajša med finalistkami je dijakinja Gimnazije Murska Sobota, v prostem času pa piše poezijo. Zase pravi, da je topla oseba, ki se zelo rada smeje. »Bralce Slovenskih novic bi prepričala s tem, da jim zagotovim, da bodo glasovali za eno samozavestno in prisrčno punco,« nam je zaupala, še preden je vedela, da ji bo finale prinesel prav našo lento. Prikupna Prlečanka je tudi naša zvesta bralka. Slovenske novice najraje spremlja v tiskani obliki, prebira pa jih v lokalu, kamor hodi na kavo. »Najljubše rubrike sicer nimam, me pa vedno pritegnejo novice z dramatičnimi naslovi,« priznava.

Taja Škarjot je nova miss Slovenskih novic. FOTO: Matej Družnik

Taja ne skriva, da je v projekt Miss Slovenije vstopila predvsem iz radovednosti, a jo je izkušnja pozitivno presenetila. »Dala mi je veliko več, kot sem pričakovala,« je prepričana. V domačem Ljutomeru so jo krajani ves čas močno podpirali in jo spodbujali na poti do uspeha.