NOVA SEZONA

Mlada mamica, ki vstopa v letošnjo Kmetijo, sprožila burne odzive. »Ona ni podjetnica, ampak …« (FOTO in VIDEO)

Njena predstavitev je še pred začetkom šova sprožila val komentarjev, v katerih so uporabniki razkrili zanimive podrobnosti.
Tekmovalka Urška Gros. FOTO: POP TV
K. G.
 21. 1. 2026 | 07:26
Februarja se na male zaslone vrača nova sezona resničnostnega šova Kmetija, med tekmovalci pa bo tudi Urška Gros. Tridesetletnica iz Maribora vstopa v šov z jasnim zavedanjem, da Kmetija ni zgolj preizkus fizične vzdržljivosti, temveč tudi prostor, kjer pridejo do izraza osebnost, iznajdljivost in sposobnost sobivanja z drugimi.

Doma jo čakata dve hčerki 

Urška je pri 19 letih prvič postala mamica. Prav materinstvo jo je, kot večkrat poudari, najbolj zaznamovalo in oblikovalo njen pogled na svet. Danes ima dve hčerki, ki sta njena največja motivacija in razlog, da se je odločila sprejeti tudi ta izziv. Morebitno denarno nagrado bi namenila predvsem njunemu skupnemu doživetju, daljšemu potovanju v tujino, ki si ga deklici že dolgo želita. Urška se predstavlja kot samostojna podjetnica, ki deluje na področju marketinga in promocije. Ob tem poudarja, da ima jasno začrtane poslovne cilje in željo, da svojo dejavnost v prihodnje nadgradi z vzpostavitvijo fizičnega podjetja, o katerem razmišlja že več let. Sama sebe vidi kot samostojno, delovno in ciljno usmerjeno osebo, ki je vajena odgovornosti in samoiniciativnosti. Opisuje se kot komunikativno, a hkrati preudarno osebo, ki zna poslušati in iz pogovorov razbrati več, kot je izrečeno. Zaveda se, da bodo poleg fizičnih nalog odločilni tudi odnosi med tekmovalci, zato stavi na sodelovanje, opazovanje in premišljene poteze. V konfliktnih situacijah se raje umakne in jih poskuša reševati s pogovorom. Pred vstopom v šov jo najbolj skrbi dolgotrajna ločitev od hčerk, pa tudi možnost, da bi se znašla v okolju, kjer bi prevladovali konflikti.

Odzivi na družbenih omrežjih

Njena predstavitev je na družbenih omrežjih sprožila burne odzive. Velik del komentarjev se je nanašal na njeno poklicno opredelitev, pri čemer so nekateri uporabniki poudarili, da naj bi bila tekmovalka zelo aktivna na platformi OnlyFans

Komentarji na družbenih omrežjih. FOTO: Posnetek zaslona Facebook
Komentarji na družbenih omrežjih. FOTO: Posnetek zaslona Facebook

KmetijaNova sezona KmetijaUrška Grosonly fanskomentarji
