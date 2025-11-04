  • Delo d.o.o.
ONLYFANS IN DENAR

Mlada Slovenka s platforme za odrasle se je javno izpostavila, Lucija razkrila zaslužek (VIDEO)

»Poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov,« mirno pove.
Lucija FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
Lucija FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
A. G.
 4. 11. 2025 | 18:20
 4. 11. 2025 | 18:51
2:36
A+A-

V 17. epizodi PodcAŠta je Aleksander Šinigoj gostil mlado Slovenko Lucijo, staro dvajset let, z umetniškim imenom Astra, ustvarjalko vsebin na platformi za odrasle OnlyFans. Lepa dolgolasa Lucija je brez zadrege iskreno spregovorila o zakulisju platforme, strategijah zaslužka in kako ji uspe postaviti meje.

Z voditeljem pa sta se dotaknila tudi vprašanja odličnosti. V čem je odlična, Lucija brez razmisleka izpostavi svoj karakter, saj je, kot pravi, do vseh ljudi prijazna in tudi ni skopa, zato velikokrat pomaga ljudem v stiskah. A je žal zato večkrat tudi tarča tako imenovanih prijateljev, ki jo hočejo izkoristiti, jo je opozorila njena mama.

Na površini je tema 'OnlyFans in denar', v ozadju pa gre za razmislek o tem, kako mladi danes iščejo finančno in osebno svobodo, ko sistem ne ponuja klasičnih poti, pojasni gostitelj Šinigoj.

Kakšni so zaslužki?

Lucija je razkrila, da z mamo, ko je zvedela, kaj počne, na začetku nista spregovorili nekaj dni. A zdaj je situacija drugačna. Prav mama je gostitelju Šinigoju razkrila, da Lucija zasluži tudi 2.000 evrov na dan. »Je to res?« vpraša gostitelj.

»Poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov,« mirno na vprašanje odgovori Lucija.

Kaj počne z vsem tem denarjem, zanima voditelja. 

Denar bolj hrani, je povedala, edino pri nakupih avtomobilov se ne drži nazaj. »Razmišljala sem, da bi denar naložila v zlato in nepremičnino. Zdaj sem kupila petega bmw-ja, imam pa željo kupiti še drift dirkalnik,« razloži zvezda platforme za odrasle. Prizna, da rada vozi hitro, da je številka na števcu pokazala tudi že 320 kilometrov na uro.

A v Sloveniji so zelo visoki davki, zato veliko deklet dela drugje po svetu, razloži Lucija. Zdaj je tudi treba imeti za delovanje na platformi odprto podjetje, razloži. Sama razmišlja, da bo delala še tri leta, potem pa bo urejala manikiro do štiridesetega leta. 

Odgovor ljudem, ki jo obsojajo

Na vprašanje voditelja, kakšen je njen odgovor ljudem, ki jo obsojajo, Lucija pove, naj se »'brigajo' za sebe« in se nasmeji: »To je moje življenje!« 

Aleksander Šinigoj intervju Slovenija ženske platforma za odrasle OnlyFans Lucija zaslužek
