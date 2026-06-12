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Mlaj v dvojčkih: Nov ciklus komunikacije, odnosov in povezovanja (Suzy)

Trinajstega junija Venera vstopi v leva, kjer ostane do 9. julija 2026. S tem se spremeni vzdušje v odnosih. Po globinah raka, v obdobju katerega smo iskali varnost, toplino in čustveno bližino, zdaj prihaja nekaj drugačnega. Srce želi biti vidno.
To ni lunacija globoke drame ali velikih čustvenih obračunov, ampak lunacija premika uma. FOTO: Getty Images
To ni lunacija globoke drame ali velikih čustvenih obračunov, ampak lunacija premika uma. FOTO: Getty Images
Shana
 12. 6. 2026 | 09:00
6:09
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Venera v levu ljubi ognjeno. Toplo, veliko, neomejeno, dramatično. To ni energija skrite ljubezni. To je arhetip kraljice in kralja, ki želita biti izbrana z vsem srcem. V odnosih se tako v tem času poveča potreba po pozornosti, potrditvi, občudovanju. Ne zato, ker bi bili površinski – ampak ker želi lev čutiti, da je poseben, viden, ljubljen, spoštovan in občudovan. In tukaj se skriva pomembna lekcija tega obdobja.

Drama v odnosih

Ker Venera v levu ne prenaša polovičarstva, ne želi drobtinic. Ne želi hladne distance. Želi iskro, strast, prisotnost. Želi odnos, ki živi in se jasno izraža. To je čas velikih gest, intenzivnih občutkov, romantičnih trenutkov, a tudi povečanega ega v odnosih. Lahko boste hitreje prizadeti, če ne boste dobili odziva, potrditve ali občutka, da vas nekdo vidi. Nekateri bodo želeli več pozornosti, drugi bodo igrali vloge, samo da bi bili opaženi. In iz tega izhaja senca Venere v levu.

Ko srce ne dobi potrditve, namreč lahko začne dramatizirati. Lahko pretirava ali ustvarja dramo, da bi preverilo, ali je še vedno ljubljeno. To je arhetip igralca na odru življenja. A pod njegovim kostumom in za aplavzom se skriva zelo preprosto vprašanje: »Ali me vidiš?« V odnosih bo zato pomembno razlikovati med resnično bližino in potrebo po potrditvi. Med ljubeznijo in hranjenjem ega. Kajti Venera v levu vas lahko nauči nečesa zelo lepega – da je ljubezen radost, igra, ustvarjalnost, strast in odprto srce. A samo takrat, ko vam ni treba igrati nekoga drugega, da bi bili ljubljeni.

Želeli boste sijati

Na finančnem področju ta energija prinaša več želje po razkošju, lepoti, užitku in statusnih simbolih. To je čas, ko boste iskali več sijaja – v načinu življenja, oblačenju, ustvarjanju ali investiranju vase. Lahko je zelo ugoden za umetnost, kreativnost, nastope, promocijo, vse, kar zahteva samozavest in osebni pečat. A tudi tukaj velja opozorilo: ne zapravljajte samo zato, da bi dokazali svojo vrednost, ker prava vrednost ne potrebuje odra, ampak samo zavest o sebi. Srce ne potrebuje aplavza, da bi sijalo. Potrebuje samo pogum, da ostane odprto.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Mlaj v dvojčkih

Štirinajstega junija 2026 bo mlaj v dvojčkih. Ta faza prazne lune prihaja kot veter po težkih, intenzivnih premikih preteklih mesecev. Kot da življenje za trenutek odpre okno, prezrači stare misli in vas povabi, da začnete na marsikaj gledati drugače. To ni lunacija globoke drame ali velikih čustvenih obračunov. To je lunacija premika uma. Zornega kota. Besed. In prav v tem se skriva njena moč. Življenje se lahko spremeni z enim samim velikim dogodkom ali enim pogovorom. Z enim stavkom, novo mislijo, ki jo sprejmete.

Mlaj v dvojčkih odpira nov ciklus komunikacije, odnosov in povezovanja. A ne samo z drugimi – tudi s sabo. Po obdobjih notranjih odločitev in čustvenih preobratov zdaj prihaja čas, ko boste začeli razumeti, kaj vse ste v resnici doživeli.

Poslušanje in sprejemanje

Dvojčka sta arhetip glasnika. Most med svetovi. Med mislijo in besedo. Med človekom in človekom. Zato bo junij močno poudarjal komunikacijo. Pogovore, srečanja, nova poznanstva, informacije, ideje in vse, kar se začne premikati skozi besede. Lahko boste začutili potrebo po učenju, pisanju, deljenju, ustvarjanju novih povezav ali drugačnem izražanju sebe.

A največja lekcija te lunacije ni govoriti. Je poslušati, in to brez potrebe, da imate vedno prav. Poslušati brez obrambnih zidov. Poslušati tudi tisto, česar drugi ne povedo naglas. Ker nas dvojčka učita, da resnica ni vedno samo ena in da se včasih največ naučite skozi lahkotne, vsakdanje pogovore, ki se zdijo nepomembni, a vas vseeno premaknejo.

Sprememba zornega kota

To je tudi lunacija novih poti. Lahko boste začeli razmišljati drugače o svojem življenju, odnosih ali prihodnosti. Nekateri boste začeli nov projekt, drugi novo poznanstvo, tretji boste prvič po dolgem času začutili radovednost do sveta. In to je pomembno, kajti po vseh težkih notranjih procesih prihaja gibanje. Ne še končni odgovor – ampak odprtost za spremembe. Mlaj v dvojčkih vas ne sili, da vse veste. Vabi vas, da ostanete odprti za možnosti.

A senca te energije je razpršenost. Preveč bo informacij. Preveč misli. Preveč glasov od zunaj. Zato bo pomembno, da ne izgubite sebe v hrupu zunanjega sveta, ker niso vse informacije modrost in niso vse besede resnica. Ta mlaj vas bo učil razlikovati med tem, kar samo slišite, in tem, kar zares začutite kot svoje. Včasih namreč nova pot ne pride kot odgovor. Pride kot pogovor, ki vam odpre drugačen pogled na življenje. Ohranjajte visoko naravnanost.

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