Mnogo prezgodaj je umrla radijska voditeljica Vesna Penšek

S Koroškega radia so na Facebooku sporočili, da se je poslovila njihova radijka Vesna Penšek, ki je ustvarjala oddaji Gledišča in Minute za branje. Čeprav je umrla močno prezgodaj, je na Koroškem radiu pustila močan pečat.

»Vesna Penšek je s svojim posebnim žarom, smislom za humor in občutkom za ljudi zapustila ta svet mnogo prezgodaj. Med sodelavci Koroškega radia je pustila sled, ki je ne bo izbrisal niti čas. S svojo ljubeznijo do pisane besede je ustvarjala oddaji Gledišča in Minute za branje. Poslušalci pa so njen mehek in jasen glas takoj vzeli za svojega,« so zapisali v objavi in nadaljevali: »Na njenem spletnem zidu je eden najbolj znanih in poetičnih odlomkov iz Svetega pisma, natančneje iz Pridigarjeve knjige (Prd 3, 1–8). Avtor besedila (tradicionalno pripisan kralju Salomonu) slikovito opisuje naravni ritem življenja in poudarja, da imajo vse človeške izkušnje ter dejanja svoj smisel, ko nastopijo ob pravem času.«. Omenili so tudi njen najljubši citat, ki ga je napisal Michelangelo: »Zapomni si, da malenkosti ustvarijo odličnost in da odličnost ni malenkost.«

V svojem zapisu so tudi izpostavili, da je imela rada radio, oni pa njo. Zahvalili so se ji za vse in ji sporočili, da jo bodo pogrešali. Številni so v njihovi objavi izrazili iskreno sožalje, pokojni Vesni pa zaželeli, da počiva v miru.