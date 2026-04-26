Močno sporočilo o izginjanju narave ju je navdihnilo, da posadita dve mladi drevesi (FOTO)

Prekmurski dvojec DmB Projekt se predstavlja z novo skladbo in videospotom Shumenega (šume nega – gozda ni), ki prinaša izrazito družbenokritično noto. Glasbenika Timotej Tivadar in Vitja Rodež tudi tokrat ostajata zvesta svojemu prepoznavnemu izrazu, ki presega klasične glasbene okvire in združuje glasbo, vizualno umetnost ter jasno angažirano sporočilnost.

Skladba odpira temo gentrifikacije, urbanizacije in vse hitrejšega izginjanja naravnega okolja. Besedilo, ki ga podpisuje Vitja Rodež, je napisano v prekmurščini, kar pesmi daje dodatno avtentičnost in izrazno moč. Po njegovih besedah narečje s svojo spevnostjo in ritmom naravno sovpada z raperskim načinom izražanja, hkrati pa še poudari lokalno identiteto zgodbe, ki pa v svojem bistvu presega regionalne okvire.

Timotej Tivadar in Vitja Rodež skozi glasbo dvigujeta glas za okolje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kot simbolno gesto in hkrati opozorilo na stanje okolja sta člana dvojca na območju nekdanje Vrtnarije Murska Sobota posadila dve mladi drevesi. S tem sta želela opozoriti na izgubo zelenih površin in poudariti pomen ohranjanja narave tudi v urbanih okoljih, kjer prostor vse pogosteje prepuščamo betonu.

Vizualna podoba videospota sledi tematiki skladbe. Črno-bela estetika, dopolnjena z umetno poudarjenimi zelenimi odtenki, ustvarja vtis sveta, v katerem je narava skoraj povsem izginila. Člana dueta nastopata v belih oblačilih kot nekakšna zadnja opazovalca v postapokaliptični pokrajini brez dreves. Takšna vizualna interpretacija še dodatno poglobi sporočilo pesmi in gledalca postavi pred neprijetno, a realno vprašanje o prihodnosti okolja.

Za glasbeno produkcijo je poskrbel Timotej Tivadar, medtem ko je videospot z animacijskimi elementi zasnoval Vitja Rodež. Njegov vizualni pristop temelji na prepletu realnega in digitalnega sveta, kar je tudi sicer značilnost njunih koncertov v živo. Dvojec na odru združuje akustične bobne, električno kitaro, DJ-set in projekcije vizualij, kar ustvarja celostno avdiovizualno izkušnjo, ki presega klasičen koncertni format.

Posadila sta drevesi kot simbol upora in upanja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Snemanje videospota je potekalo na različnih lokacijah v Murski Soboti in okolici, med drugim ob avtocesti, v zapuščeni vrtnariji, nekdanji tovarni Mura ter na urbanih parkiriščih. Izbrane lokacije dodatno poudarjajo kontrast med industrijskim okoljem in odsotnostjo narave, kar je tudi osrednji motiv skladbe. Skladba Shumenega je na voljo na platformi YouTube ter na vseh večjih pretočnih servisih. Z novim projektom DmB Projekt nadaljuje svojo prepoznavno pot, na kateri glasba ni le umetniški izraz, temveč tudi močno orodje za opozarjanje na aktualne družbene in okoljske teme.