NARAVNOST ŽARI

Modna ikona brez konkurence: Melania Trump ukradla vso pozornost (VIDEO)

Pojavila se je namreč v obleki, ki jemlje dih – še posebej zaradi izjemnega detajla
Melania Trump FOTO: Roy Rochlin Via Reuters
Melania Trump FOTO: Roy Rochlin Via Reuters
A. G.
 7. 11. 2025 | 19:40
 7. 11. 2025 | 19:40
2:57
A+A-

Prva dama ZDA je ponovno potrdila status modne ikone s prefinjeno izbiro, ki združuje brezčasno eleganco in sodobne elemente.

Melania Trump (55) je znova dokazala, zakaj jo mnogi štejejo med najbolje oblečene prve dame. Na slovesni podelitvi Patriot Awards 2025 v prestižni koncertni dvorani Tilles Center v Brookvilleu na Long Islandu je izbrala videz, ki popolno uravnoteži klasično eleganco in sodoben glamur.

Za svečani dogodek je oblekla dolgo črno obleko priznane oblikovalke Caroline Herrere, ki pooseblja njen značilni minimalistični modni pristop. Izbira črne ni naključna – je barva moči, prefinjenosti in brezčasnega sloga ter idealna za tovrstno prestižno ceremonijo.

Črna obleka je odlično poudarila njen stas, drapiran naborek na sprednji strani pa je ustvaril vizualno zanimiv učinek, ki je minimalistični silhueti dodal edinstvenost.

Kreacija je elegantno izpostavila Melanijino postavo in pokazala, kako lahko skrbno oblikovan naborek preoblikuje celoten videz. Strateško postavljen stranski vozel ni le dekorativen element – dizajnu daje dinamiko in gibanje ter ustvari žariščno točko, ki pogled usmerja proti boku in ustvarja privlačno asimetrijo. Obleko dodatno popestri zanimiv ovratnik.

Melania je videz dopolnila s črnimi salonarji in ostala zvesta svoji prepoznavni pričeski – dolgi lasje s svetlejšimi prameni so oblikovani v mehke valove. Celoten videz je zaokrožila z glamuroznim ličenjem, poudarjenimi očmi in naravnim sijajem, ki ji daje mladosten videz. Nežno rdečilo njenemu obrazu dodaja toplino in večdimenzionalnost, kar preprečuje, da bi delovala plosko pod močnimi odrskimi lučmi.

Močno modno sporočilo

Tudi tokrat je Melania uporabila formulo »manj je več«. Njeni najuspešnejši videzi niso obremenjeni s pretiranimi dodatki – temeljijo na popolnem kroju, kakovostnih materialih in brezhibni izvedbi. Minimalizem ni znak pomanjkanja kreativnosti, temveč zavestna odločitev, da kakovost govori sama zase.

Na dogodku, kjer je prejela nagrado »Patriot leta« in govorila o pogumu razmišljanja drugače ter rušenja družbenih kalupov, je njena črna obleka poslala več jasnih sporočil. Izbira razkriva resnost in dostojanstvo priložnosti ter spoštovanje do ceremonije in pomena nagrade. Črna kreacija s preudarnimi detajli, brezhibna pričeska in naravno ličenje ustvarjajo podobo ženske, ki natančno ve, kdo je in kaj želi povedati – brez kričanja ali pretiranega izstopanja.

Njen pristop k modi lahko povzamemo v nekaj besedah: kakovost pred količino, eleganca pred trendom, brezčasnost pred trenutnim učinkom, poroča tportal.hr.

Melania Trump
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
