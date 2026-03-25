Modna kraljica parlamenta (UKZ) zapušča politiko, jo bo katera sploh lahko nadomestila? (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič je po koncu tokratnih parlamentarnih volitev oznanila, da se umika iz politike, kjer je zadnja štiri leta zasedala eno vidnejših položajev predsednice državnega zbora. Ni bilo vedno lahko, je priznala v eni poznejših objav na družabnem omrežju, kjer se je med drugim zahvalila partnerju Boru Zuljanu za podporo. Kaj bo počela zdaj, ni znano, lahko da se bo vrnila v pravniške vode, morda se bo spet lotila pisanja ali pa se preizkusila v kakšnem drugem kreativnem izzivu. Glede na to, da smo že dobili priložnost slišati njen pevski dar, bi se lahko preizkusila v glasbenih vodah, ne nazadnje je tudi Zuljan eden najbolj uspešnih slovenskih glasbenikov. Lahko bi jo zaneslo tudi v modne ali umetniške vode, da ima resnično smisel za modo, je dokazala v zadnjih štirih letih, med katerimi je slovensko politiko zaznamovala tudi s svojim slogom oblačenja. Njeni rdeči salonarji, ki si jih je nadela večkrat, zato se zdi, da so bili veliko več kot modni dodatek, bili so sporočilo ženske moči, so postali tako slavni, da so dobili celo mesto v muzeju. Tudi sicer je Urška Klakočar Zupančič rada popestrila svoj videz z rdečimi odtenki, tudi rdeča šminka je postala njen zaščitni znak.

Znala je združiti na videz nezdružljivo - ciklamo obleko in rdečo šminko. FOTO: Črt Piksi

V javnosti je pravnica in političarka vedno brezhibno urejena. Na njeni pričeski je težko najti las, ki bi štrlel po svoje, vedno poskrbi za diskretno ličenje, ki je natančno takšno kot mora biti, če se dama odloči za rdečo šminko - minimalistično, s poudarkom na ustnicah. Tu in tam si je tudi med vodenjem državnega zbora omislila barvni pramen v svojih svetlih laseh, skrivala ni niti uhana, ki ji krasi nosnico. Predvsem tega pred njo med političarkami nismo bili vajeni. Vsekakor je Klakočar Zupančičeva v politični svet prinesla svež veter, ki je odpihnil togost hlačnih in drugih kostimov. Pogosto smo jo videli v teliranih oblekah, sicer spoštljive dolžine, a živahnih barv, med katerimi ta prevladovali rdeča in rožnata, bala se ni niti močnih vzorcev v elegantni črni in beli, ki jim je vedno dodala barvni detajl. Na začetku politične poti ni skrivala niti tatovaže, ki krasi njeno nadlaket. Zakaj tudi bi, vsi ti detajli - telesne poslikave, uhani in pirsingi, frizura, ličila, oblačila in dodatki - so način izražanja in ženske z njimi pogosto sporočijo tisto, česar z besedami ne morejo ali ne smejo - da so močne, neustrašne in kreativne tudi v svetu, ki od njih zahteva popolno nasprotje.

Za njo bo v politiki ostala velika praznina, morda jo lahko vsaj malo zapolnita Asta Vrečko, ki je kot ministrica za kulturo pogosto tudi z oblačili izrazila svojo umetniško plat, in temperamentna Primorka Meira Hot, od drugih dam, ko so se tokrat uvrstile v parlament, med njimi so med drugim Alenka Bratušek, Andreja Katič, Mateja Čalušić, Alenka Jeraj, Anja Bah Žibert, Tamara Vonta in Lena Gruberič pa kaj takšnega težko pričakujemo.

Rdeča je postala njen zaščitni znak. FOTO: Blaž Samec

Rada ima tudi zanimive vzorce. FOTO: Leon Vidic

Rdeči salonarji so pristali v muzeju. FOTO: Jure Eržen

Njeno roko krasi tetovaža. Foto: Voranc Vogel

Veno brezhibna je tudi njena pričeska. FOTO: Matej Družnik