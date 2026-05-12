Mojster Ičo iz Delovne akcije in njegova Marina te dni prejela najlepše darilo - deklica ima prav posebno ime (FOTO)

Ismet Kajdić, Sloveniji bolj znan kot »mojster Ičo«, je eden najbolj prepoznavnih članov slovenske dobrodelne televizijske oddaje Delovna akcija, ki jo lahko spremljamo na Pop TV. Gledalci ga poznajo kot srčnega, čustvenega in vedno nasmejanega električarja, ki vedno vneto pomaga družinam pri prenovi domov.

Z elektroinštalacijami se ukvarja tudi v resničnem življenju, ne samo v oddaji, zato je čisto pravi mojster. V Delovni akciji skrbi predvsem za električne napeljave, montažo luči, varnost elektrike in podobna dela. Pri oddaji sodeluje praktično od samega začetka in je postal eden najbolj priljubljenih mojstrov med gledalci. Tudi njegovi sodelavci pri projektu radi povedo, da je »duša oddaje«, ker vedno prinese humor, energijo in zelo človeški pristop.

Ne zmore pogleda na otroke v revščini

Ičo je postal še posebej znan po tem, da svojih čustev ne skriva. Večkrat je javno povedal, da ga najbolj prizadenejo zgodbe otrok, ki živijo v slabih razmerah. Ko vidi vlažne, mrzle in nevarne domove, ga to osebno gane in motivira. Ravno zaradi teh iskrenih reakcij se ga je prijel sloves najbolj čustvenega mojstra v ekipi. Gledalci pogosto opazijo, da ima tudi on solzne oči, ko družine prvič vidijo prenovljen dom.

Poleg dela električarja pa se Ičo ukvarja tudi z manjšo kmetijo. Skrbi za koze, ovce, kokoši in druge živali. Večkrat je omenil, da ga delo z živalmi sprošča in mu pomaga pri sproščanju po napornih snemanjih in delu na terenu. Znano je tudi, da je družinski človek. Mediji tu pa tam omenijo njegovo ljubo ženo Marino, s katero je zelo povezan.

Ičo je postal dedek. FOTO: zajem zaslona, Instagram

Ne samo, da imata otroke ... tudi vnukinjo imata!

Ičo pa je te dni svoje sledilce na Instagramu presenetil s prav posebno novico. Z Marino sta postala stara starša. Rodila se jim je deklica, po imenu Asya. »Naša vnukinja Asya,« je pisalo poleg fotografije zadovoljnega dedka, na katerega sreča ni pozabila. Kdor jo seje, jo namreč tudi žanje, pravijo vsi, ki Ičota spremljajo tako v zasebnem življenju, kot preko televizijskih zaslonov.