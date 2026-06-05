Mr. No Koment z avti do uspeha, s sendviči do slave

Ko je Vinko Artač pred dobrima dvema desetletjema začel prodajati avtomobile, si verjetno ni predstavljal, da ga bo nekega dne poznal velik del Slovenije. Njegov vsakdan so bili rabljeni avtomobili, pogajanja s kupci in iskanje dobrih poslov, ne pa snemanje videov in nabiranje sledilcev na družbenih omrežjih. A zgodba se je obrnila v povsem nepričakovano smer. Povsem po naključju so pozornost spletne javnosti pritegnili njegovi videi o sendvičih, ki jih je objavljal med delom. Kar se je začelo kot sproščena vsakodnevna vsebina, je preraslo v spletni fenomen.

K o je posnetke sendvičev objavil na družbenih omrežjih, se je sprožil pravi spletni plaz

Danes je Vinko, ki ga večina pozna pod vzdevkom Mr. No Koment, hkrati uspešen trgovec z luksuznimi rabljenimi vozili in eden bolj prepoznavnih slovenskih spletnih vplivnežev. Sam pa trdi, da se kljub nepričakovani slavi ni spremenilo veliko – še vedno največ stavi na delo, neposrednost in zdrav kmečki razum.

Zgodba se je začela pred več kot dvema desetletjema nasproti nekdanjega lokala Paviljon na Brezovici pri Ljubljani, leta 2019 pa je podjetje dobilo nov zagon z nakupom lastnega zemljišča in sodobnega salona v Dragomerju. Čeprav je Vinkova prva in največja ljubezen BMW – strast, ki se je rodila pri rosnih devetnajstih letih z modelom 328i –, danes letno proda med 250 in 300 vozil vseh premijskih znamk. Njegovo osnovno vodilo pri vodenju podjetja z dvajsetimi zaposlenimi je preprosto: treba je ostati človek do vsake stranke.

Ko se je v sklopu njegovega poslovnega objekta sprostil prostor, je namesto klasičnega oddajanja dobil spontano idejo in odprl sendvičarno. Kot se sam spominja tistega prelomnega trenutka: »Samo malo, stari, zakaj ne bi jaz avtov poimenoval po sendvičih? In tako sem začel. Prvi sendvič je bil bmv m8. Potem smo pa to dali malo na Facebook in se je na polno vnelo.« Kmalu mu je sledil še sendvič avdi rs6, ki je do danes ostal med najbolj prodajanimi artikli.

Vse v življenju je treba delati z jajci.

Ko je posnetke svojih sendvičev objavil na družbenih omrežjih, se je sprožil pravi spletni plaz. Nastala je fraza No Koment, ki jo spremlja kratek, udaren gib z roko, ljudje pa so to avtentičnost preprosto zagrabili. Njegove profile polni vsebina, ki jo snema čisto vsak dan, ne glede na to, ali je delovni dan, nedelja, praznik ali pa dopust. Medijska pozornost seveda prinaša tudi komentarje tistih, ki v njegovem uspehu iščejo negativizem, a Vinka spletni »hejt« ne gane.

V avtosalonu se blešči od luksuza.

Treba je ostati človek do vsake stranke, je Vinkovo osnovno vodilo.

Podjetniški imperij se zdaj bliskovito širi na področja, ki z avtomobilizmom nimajo neposredne zveze, a jih nekako medsebojno vseeno poveže. Lansiral je svojo linijo piva No Koment, ki ga zanj vari lokalna pivovarna Reset, embalažo pa domiselno krasijo barve beemveja, torej svetlo modra, temno modra in rdeča. V načrtu pa ima že nove zamisli in projekte, kmalu bo, denimo, nastal No Koment burek. Poleg tega je na Muti prevzel lokal in ga bo z zajetnimi sredstvi močno nadgradil, na svojem zemljišču ob avtomobilskem salonu pa že načrtuje gradnjo velike gostilne za 200 ljudi. Imenovala se bo, kakopak, No Koment.