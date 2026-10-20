Mundial prijateljstva: prvič so se srečanja udeležili legende našega smučanja (FOTO)

Nekdanji športniki z območja nekdanje SFR Jugoslavije so se že petič zbrali v črnogorskem Ulcinju na prireditvi Mundial prijateljstva. Prireditev so odprli v Domu kulture s čustvenim spominom na velikane, ki jih ni več med nami: Ivana Gudelja, Boža Koprivico, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića in Edina Avdića. Med več kot 500 povabljenimi so bili iz Slovenije prvič tudi predstavniki zimskih športov, in sicer legendi alpskega smučanja Bojan Križaj in Tone Vogrinec ter skakalec Primož Ulaga, od starih slovenskih znancev te edinstvene prireditve, ki jo organizira črnogorski podjetnik Pavle Pepđonović, pa smo letos v Ulcinju med drugim videli zlasti obraze iz košarkarskega sveta: Janeza Drvariča, Teomana Alibegovića, Petra Vilfana in Iva Daneua, ki je na jug Jadrana prišel z ženo Katjo. Redni gost v Črni gori je tudi glasbenik in veliki ljubitelj košarke Zoran Predin.

Jaka Lakovič je s Kanarskih otokov, kjer trenira moštvo La Laguna Tenerife, poslal video z opravičilom in obljubil, da bo zanesljivo prišel na eno od naslednjih druženj: »Vem, koliko to srečanje pomeni vsem vam, in ko bom le mogel, pridem tudi sam. Moje sporočilo predvsem otrokom je, naj šport postane njihova prva izbira, saj imajo veliko vzornikov tudi med vami, ki ste zdaj tam.« Res, toliko športnih zvezdnikov iz različnih panog in držav se najbrž na tak način ne druži nikjer drugje po svetu. Med letošnjimi gosti omenimo košarkarje Dina Rađa, Stojka Vrankovića, Zorana Čuturo, nogometaše Dejana Savićevića, Mehmeda Baždarevića, Ivico Šurjaka, Boška Đurovskega, atleta Daneta Korico, namiznoteniškega asa Zorana Kalinića in boksarja Miodraga Perunovića.

Globalni pridih je dal Argentinec Oscar Ramón Villón, dolgoletni direktor in svetovalec argentinske nogometne reprezentance, ki je na klopi gavčev sedel leta 1986 v Mehiki, ko so osvojili naslov svetovnih prvakov. V Ulcinj je Villon prišel naravnost z Messijeve poslovilne tekme za reprezantanco. Na klasično vprašanje, kdo je zanj boljši, saj je sodeloval z obema, pa je diplomatsko odgovoril: »Maradona je najboljši v vesolju, Messi pa v galaksiji.« Mundial prijateljstva je letos dobil uradno himno z naslovom Od Ulcinja do beskraja (Od Ulcinja do večnosti), prvič pa jo je zapel pevski zbor KIC POP HOR iz Podgorice.